Zákon o zbraních je přísný dostatečně. Stačilo by striktně jej dodržovat, míní střelecký instruktor

Velká většina obyvatel Česka v průzkumu agentury Median pro Radiožurnál podpořila zpřísnění pravidel přístupu ke zbraním. Měli by politici téhle poptávce vyhovět? „Bohatě by stačilo dodržovat jeho literu a velmi přísně ji vymáhat. A to zde selhalo," říká ve vztahu k útoku na Univerzitě Karlově střelecký instruktor a prezident spolku Liga Libe Pavel Černý pro Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:26 19. ledna 2024

Průzkum agentury Median ukázal, že 86 procent lidí podporuje povinné psychotesty pro žadatele o zbraně, také povinnost prodejců hlásit podezřelé nákupy. 83 procent lidí by chtělo, aby držitelé zbraní byli pravidelně přezkušováni. Skoro tři čtvrtiny lidí by rádi omezili počet držených zbraní a 59 procent lidí by chtělo celkově omezit držení zbraní v Česku. Překvapují vás tyto výsledky?

Trošičku ano, protože jiné ankety a průzkumy vyznívají mnohdy opačně.

A uvážím-li, že i volební průzkumy se často mýlí, tak ani výsledkům agentury Median příliš nevěřím. I proto, že nežiju v nějaké sociální bublině, ale bavím se i s lidmi, kteří nikdy žádný zbrojní průkaz neměli, a jejich názor je opačný a v tomto rozumný.

Průzkum následuje necelý měsíc po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Podle vás zpřísnění zákona o zbraních není potřeba. Znamená to, že byste na všechny otázky v průzkumu odpověděl záporně, nebo je některé opatření, které byste podpořil?

Měnit zákon skutečně není potřeba, protože je dostatečně přísný. Bohatě by stačilo dodržovat jeho literu a velmi přísně ji vymáhat. A to zde selhalo.

Největší problém byla komunikace zdravotnického sektoru, psychologických pracovišť s obvodními doktory a následně ku policii. To bych chtěl vylepšit, a dokonce my sami jsme po vylepšení znění dlouhodobě volali.

Dlouhodobě tvrdíte, že česká zbraňová legislativa je výborná, že není tak benevolentní, jak se mnohdy uvádí. Na druhé straně americký časopis Zbraně a munice před 10 lety v žebříčku 10 nejlepších zemí pro držitele zbraní zařadil Českou republiku na druhé místo hned za Spojené státy americké. Neukazuje třeba i toto, že česká úprava je ve světovém srovnání liberální?

Otázka je, který Američan to dělal. Pokud pochází z New Yorku anebo z Kalifornie, kde se nesmí nosit ani nůž v kapse, věřím, že naše české národní zákony budou pro něj velmi liberální.

Pokud to psal někdo z Nevady či Texasu, tak by asi tvrdil opak, protože tamní legislativa je velmi rozdílná.

Ten, kdo to psal, srovnával legislativu jednotlivých států, takže je asi nepodstatné, odkud pochází. Není ve světovém srovnání český přístup liberální?

Není liberální, je spravedlivý. Na západ od nás, kupříkladu ve Státech, když chce člověk legální soukromou zbraň, musí prokázat důvod.

A je na daném úředníkovi, zda zdůvodnění posoudí jako dostatečné. U nás jsou podmínky velmi přísné. Když je splníte, dostanete zbrojní průkaz. Velmi rychle ho ale také můžete ztratit, stačí k tomu pouze dva přestupky.

Soutěž i ochrana

Jak velká část žadatelů o zbrojní průkaz neuspěje a co jsou nejčastější důvody?

Nemalá. Stalo se mi, že z 15 lidí to udělali jen dva. Ostatní nesplnili požadavky. Neudělali manipulaci, nenastříleli, ve stresu zkoušky nesplnili výkon. A je to správně, protože takový člověk je pak veden k tomu, aby se skutečně učil a trénoval.

Oproti tomu na sousedním Slovensku můžete dostat zbojní průkaz, aniž byste vystřelil. Nemusíte tam prokázat žádný výkon. A to je špatně. Takový člověk je pak skutečně nebezpečný sobě i ostatním.

Zbrojní průkaz v Česku má 316 tisíc lidí. Dá se odhadnout, na co nejvíce zbraně využívají? Jak velkou část tvoří myslivci, sportovní střelci nebo sběratelé?

Většinou je to kombinace. Spousta lidí dělá myslivost, pak si jdou zasoutěžit ve sportovní střelbě a pak mají zbraň pro osobní ochranu.

Nejde ale o čistě civilní držitele zbrojních průkazů. Obrovská část z nich jsou příslušníci státních složek, armády, policie, celní správy, vězeňské služby.

Ti si velice často pořizují zbraně, protože i když jsou naše složky dobře vycvičené, pořád je výcvik otázkou času a financí. Takže tito lidé se chtějí zlepšovat i ve svém volném čase.

A pak je to také proto, že třeba většina našich policistů si nemůže brát služební zbraň domů. A to by se podle mě mělo změnit. Po událostech na filozofické fakultě se volá po znásobení policistů kolem nás.

A teď si vezměte, že máme policisty, ze kterých jsme udělali nesvéprávné lidi. Dokud jim neskončí služba, tak nás všechny chrání, pak si ale svoji zbraň nesmí vzít podle předpisů domů.

Mají odznak, mají pravomoc, a dokonce větší povinnost než my všichni zakročit, a to nejenom tehdy, když jsou zabíjeni lidé, ale mají prázdné ruce. A uznejte, že je to velká škoda pro bezpečnost nás všech.

K čemu může normálnímu člověku sloužit dlouhá zbraň AR-15? Neměl by být přístup k ní regulován? Bylo by cestou k větší bezpečnosti zavedení povinnosti prodejců hlásit podezřelé nákupy? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.