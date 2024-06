Zbraňová legislativa je moc liberální, říká Kordová Marvanová. Podle poslance Letochy stačí aktualizace

Šest pistolí, útočná puška, brokovnice a čtyři tlumiče pořízené během půl roku. Střelec, který loni před Vánocemi zabil na Filozofické fakultě UK v Praze 14 lidí, se dokázal zásobit i zbraněmi, ke kterým by v jiných zemích vůbec neměl přístup. Po půl roce, který uběhl od tragédie, znovu ožívá otázka, zda společnost dělá dost pro to, aby minimalizovala možnost opakování podobné tragédie. Pro a proti Praha 13:48 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střelnice | Zdroj: Shutterstock

Ke střelbě v budově filozofické fakulty došlo ve stejné době, kdy poslanci v druhém čtení projednávali novelu zbraňového zákona.

Je potřeba v ČR přijmout přísnější zákony pro držení zbraní? Debatují advokátka a senátorka z klubu ODS a TOP09 Hana Kordová Marvanová a poslanec hnutí STAN Petr Letocha.

„Došli jsme k závěru, že veškeré věci, které byly do té doby navrženy, jsou dostatečně kvalitní na to, abychom podobným situacím do budoucna ne sice úplně zabránili, ale mohli je eliminovat,“ říká poslanec hnutí STAN Petr Letocha. „Na základě této události jsme se zároveň rozhodli, že budeme aktualizovat současný zákon o zbraních, který bude platit do konce roku 2025.“

Nově bude platit povinnost pro prodejce zbraní hlásit podezřelé nákupy nebo možnost pro policii, aby preventivně zabavila zbraň ve chvíli, kdy na podezřelé chování nebo podezřelého pachatele upozorní orgán veřejné moci.

Psychotesty jako prevence

Naopak podle advokátky a senátorky z klubu ODS a TOP 09 Hany Kordové Marvanové je česká zbraňová legislativa dlouhodobě příliš liberální.

„Současný systém počítá s tím, že se zkoumá jen zdravotní způsobilost, ale vůbec se nezkoumá psychická způsobilost. Přitom v řadě sousedních zemí EU je to regulováno,“ kritizuje advokátka. „Střelec na filozofické fakultě evidentně psychicky způsobilý nebyl. Není v pořádku, že se takoví lidé mohou dostat ke zbraním.“

Psychická způsobilost by podle Kordové Marvanové měla být ověřována u držitelů zbraní psychotestem, podobně jako se to děje u policie, vojáků nebo i profesionálních řidičů. Naopak podle Letochy jsou takové testy neúčinné, protože neodhalí některé symptomy ani akutní zhoršení stavu.

„Psychotesty nejsou něco, co by mohlo zabránit střelbě,“ domnívá se Letocha. „Řešením je propojení registrů, protože ve chvíli, kdy pacient sám přijde, psycholog, psychiatr nebo obvodní lékař uvidí v systému, že je držitelem zbrojního oprávnění, a měl by vyhodnotit, jestli diagnóza, se kterou pacient přichází, je slučitelná s tím, aby měl zbraň.“

Právo, nebo výsada

Diskuze se vede také kolem snadné dostupnosti zbrojního průkazu a zbraní, včetně tlumičů. „Dotyčný střelec byl lépe vybavený než policisté,“ podotýká Kordová Marvanová.

„Kromě práva mít zbraň by tady měl být i nárok veřejnosti na dostatečnou ochranu proti masovým střelbám. Proto se musí prověřit i to, jak se povolení na takové zbraně vydávají.“

K omezení zbraňové legislativy vyzývají i petice Amnesty International nebo studentů z filozofické fakulty. Ti apelují, aby držení zbraní nebylo právo, ale výsada udělována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Více podrobností o změnách zbraňové legislativy, dostupnosti zbraní a efektivitě psychotestů si můžete poslechnout v záznamu celé diskuse. Moderuje Jan Bumba.