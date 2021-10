Police vyšetřuje útok na 51letou ženu na pražské Zbraslavi. Leží v nemocnici s vážně zraněnou hlavou

Poblíž školky na pražské Zbraslavi byla okolo poledne nalezena vážně poraněná žena. Na místo dorazilo několik vozů s kriminalisty, kteří na místě byli ještě v podvečer. Podle policejního mluvčího je případ vyšetřován pro spáchání násilného trestného činu. Záchranáři ženu uvedli do umělého spánku a odvezli do motolské nemocnice. Praha 19:53 6. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policie České republiky, ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Před budovou zbraslavské školky se během středečního odpoledne nacházelo až pět policejních vozů. „Nález prověřujeme pro spáchání trestného činu," uvedl pro iROZHLAS.czs mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Podle tiskové mluvčí záchranné služby Jany Poštové byla zraněnou 51 letá žena. „Naše záchranářská posádka spolu s lékařem ze středních Čech vyráželi k velmi vážnému úrazu hlavy 51eté ženy. My jsme ji uvedli do umělého spánku, zajistili dýchácí cesty a transportovali do motolské nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení,“ uvedla

Na Zbraslavi nejde v posledních měsících o první případ, který vyšetřuje policie. V srpnu ohrožoval 45letý muž kurýra, který mu do domu přivezl pračku, mačetou. Důvodem bylo podezření, že je milencem jeho ženy. Za ohrožování na zdraví mu hrozí až tři roky vězení.