Ministerstvo chce předejít ovlivňování. Zájemci o armádní zakázku nesmějí sponzorovat politiky

Zájemci o zakázku na pásová bojová vozidla mají zakázáno sponzorovat české politiky. Nařizuje jim to nový etický kodex od ministerstva obrany. Informoval o tom deník E15, který měl do kodexu možnost nahlédnout. Z podnikatelů, kteří by se na výrobě vozidel mohli podílet, se to týká zbrojaře Jaroslava Strnada. Ten posílal peníze Miloši Zemanovi na prezidentskou kampaň.

Všichni uchazeči o kontrakt na 210 obrněných vozidel museli kodex podepsat. Zároveň se museli zavázat, že ani subdodavatelé nepodpoří žádného politika nebo stranu.

Kromě toho zájemci musí nahlásit všechny politické platby od ledna 2017. Ministerstvo obrany tak chce zamezit podezřením z politického ovlivňování zakázky za více než padesát miliard korun, píše E15.

Pokud už někdo peníze politikovi či politické straně věnoval, tak v případě, že vyhraje soutěž, už to udělat nesmí. Podle mluvčího ministerstva Jana Pejška je ale důležitý hlavně aktuální stav v době plnění zakázky.

„Nejde nám o minulost. Výběr subdodavatelů je pak záležitostí oslovených výrobců vozidel a my jim nebudeme nic diktovat. Na nich bude i to, jak při tom zohlední etická pravidla,“ sdělil Pejšek deníku E15.

Některé minulé armádní zakázky měly politické tlaky provázet. Například při nákupu obrněných transportérů Pandur se podle pravomocného rozsudku dopustil podvodu Marek Dalík, bývalý spolupracovník expremiéra Mirka Topolánka z ODS. Byl za to odsouzený na pět let do vězení.

Nová pásová bojová vozidla pěchoty pro českou armádu za asi 50 miliard korun, kterých se zakázka týká, musí uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou nebo kanon ráže 30 milimetrů. Armáda požaduje 210 vozidel v sedmi různých modifikacích.

Důležitým kritériem při výběru vítěze největší armádní zakázky v Česku bude i rozsah zapojení českého obranného průmyslu na výrobě vozidel. Musí být minimálně 40 procent z nabídkové ceny zakázky.