Zbrojaři by mohli v budoucnu prodávat techniku přes vládu. Na obraně kvůli tomu vzniká nová agentura

Už příští rok by mělo Česko umět prodávat zbrojní materiál napřímo cizím vládám. Aktuálně tímto způsobem zvládá pouze nakupovat, což využilo například při nákupu víceúčelových vrtulníků od Spojených států. Na ministerstvu obrany kvůli tomu vzniká nová agentura. Praha 18:04 15. července 2020

Některé státy odmítají od českých zbrojařů nakupovat bez záruk české vlády. To se stalo například brněnské firmě Aura, která dodává software pro vojenské logisty.

Podle výkonného ředitele Aury Zdeňka Buřivala jsou jejich zákazníky ministerstva obrany, problém je se státy mimo Evropskou unii.

„Zákazník na úrovni ministerstva to vůbec nechce a vlastně ani nemůže realizovat jinou formou,“ přiblížil Radiožurnálu s tím, že firmy, které nemůžou prodávat přes vládu, zakázku nezískají.

Vzniká nová agentura ministerstva obrany. Poslechněte si reportáž, proč k tomu dochází

Vznik od ledna

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) proto resort připravuje vznik agentury pro podporu obchodu vláda-vláda.

„Když firmy chtějí prodávat – exportovat ven –, nemáme pro to nyní instituciální podporu. Je to ale základ toho, co se teď připravuje: aby tady vznikla agentura, aby se zvýšil export firem. Protože požadavek zahraničních potenciálních odběratelů, je, že chtějí obchodovat prostřednictvím garancí a prostřednictvím vlády,“ řekl Radiožurnálu. „Moje ambice je, aby to vzniklo od 1. ledna příštího roku.“

Vznik agentury dlouhodobě požadovala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu.

„Doufám, že budou moct přes tuto agenturu prodávat všichni čeští výrobci od klasického vojenského materiálu až třeba po firmy, které dělají speciální vojenský software. Jsem přesvědčen, že přes tuto agenturu může prodávat každý, kdo má dobrý produkt a kdo je seriózní firmou,“ míní prezident asociace Jiří Hynek

Přesné parametry, jak bude agentura fungovat, zatím nejsou známy. Podle exnáměstka ministra obrany a bezpečnostního experta Daniela Koštovala existují ve světě dva základní typy těchto agentur.

„Spojené státy jsou schopny prodat formou vláda-vláda zbraňový systém, který Spojené státy používají ve svých ozbrojených silách. Ale třeba izraelský systém ukazuje, že je možné jít i cestou, že to může být jakýkoliv produkt - i ten, který armáda nemá ve své výzbroji.“

Novelizace zákona

České republice ale v současnosti brání prodávat zbraně do zahraničí i legislativa, upozorňuje Koštoval: „Bude potřeba novelizovat zákon, hlavně o zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Tento zákon obchod v této chvíli bohužel neumožňuje. V minulosti to umožňoval, ale bohužel od poslední novelizace v roce 2011 to z legislativy vypadlo.“

To ale neznamená, že by agentura nemohla vzniknout. Do doby, než se novelizuje zákon, bude mít podle Koštovala na starost další věci. Jednat by se mělo například o „certifikační záležitosti, záležitosti, kdy to nebude kontrakt vláda-vláda, ale bude to s jakousi garancí kvality českého výrobku“.

Nákupy napřímo Česko v poslední době využívá. Třeba loni ministerstvo obrany oznámilo nákup 3D radiolokátorů MADR za 3,5 miliardy korun od Izraele. Stíhačky gripen si Česko pronajalo taky napřímo od Švédska.