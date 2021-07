Zbořeniště jako mimořádná příležitost. Psovodi v sutinách staré Zbrojovky trénují záchranářské psy

Cvičitelé záchranářských psů našli v Brně unikátní prostor k výcviku. Kynologové teď trénují mezi desítkami tun čerstvé suti, které zůstávají po demolici víc než dvacetihektarového areálu bývalé brněnské Zbrojovky. Neustále se rozrůstající zbořeniště po továrních halách simuluje skoro reálné podmínky, kde můžou psi hledat zaklíněné nebo zraněné figuranty. Brno 14:28 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cvičitelé záchranářských psů našli v areálu brněnské Zbrojovky unikátní prostor k výcviku | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Cookie! Hledej! Nahoru!“ Jedno oslovení a dva povely stačí k tomu, aby louisianský leopardí pes Cookie skoro vyskočil na hromadu suti a vyrazil po čichu hledat člověka, který uvízl v závalu. Hlasitý a rázný štěkot se ozývá jen o pár minut později. Drolící se kusy kamení, cihel ani betonu psa vůbec nezastavují.

„Když takto štěká, tak to znamená, že našel. Někdy ti psi štěkají i proto, že se vztekají, že nikoho nemůžou najít, anebo ten pach nedokážou identifikovat,“ vysvětlují postupně psovodi Ilona, Sabina a Lukáš tak, jak sami nasazují do terénu další psy.

Na zbořeništi se tak postupně prohání velká plemena jako třeba němečtí ovčáci nebo border kolie, ale taky menší psi, třeba parson russell teriér Emilka. „Na velikosti psa nezáleží, naopak ti menší mají výhodu, že se pod nimi ta drť tolik nebortí a nesesouvá,“ poznamenávají psovodi.

Na psa po úspěšném nálezu pak čeká odměna. Rozdává ji Soňa Šabacká, figurantka. „V krabičkách tu máme třeba maso, někteří psi ale dostanou hračku, někteří fungují za obojí. Aby pes nezavětřil jídlo, ale toho člověka, tak ty dobroty zavíráme do pouzder nebo krabiček,“ vysvětluje žena, zatímco leží na kamení a cihlách, které překryla modrou karimatkou. Když pes člověka najde, dostane od figuranta i od psovoda pořádně hlasitou pochvalu.

Lukáš Mařica je předseda Kynologické záchranné jednotky a z podmínek v mizející Zbrojovce je nadšený. „Pro nás je to téměř výjimečná záležitost si na nějaké takové živé sutině potrénovat, protože ne vždy se nám podaří na taková místa dostat, když jde nějaký areál k zemi,“ říká psovod a jeho kolegyně pokyvují hlavami, že čerstvé zbořeniště je vždy lepší než uměle vytvořená cvičiště. Na nich se jen málokdy pes setká i s tím, že pár desítek metrů od něj pracují a hlučí bagry.

Výcviky hasičů

Nejsou to jen kynologové, kterým stará Zbrojovka slouží. „Areál využíváme už několik let. Je pro nás vhodný v tom, že reálně napodobuje místa, kde skutečně zasahujeme. Pracuje tam i náš kynolog, ale jsou to i další výcviky, třeba výcvik ve stabilizaci, útoky do poschodí, práce s pěnou a byli tam i naši lezci, kteří nacvičovali speciální techniky,“ vyjmenovává mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Demolice celé staré Zbrojovky, až na pár domů, které čeká rekonstrukce, bude hotová do konce roku. Bagry a mechanické kleště tam pracují prakticky denně. Odklízení a recyklace suti k novému využití v areálu potrvá měsíce. Miroslav Pekník z firmy CPI, které areál patří, říká, že chtěli, aby i kopce cihel, betonu, kamení a železa mezitím našly nějaké využití.

„Uvědomujeme si, že to je obrovské území, které má 22 hektarů a dá se s ním pracovat i v přípravné fázi. Suti jsou užitečné pro hasiče i kynology. Dáváme jim prostor a rádi je sem pouštíme, protože víme, že tady pár let budeme pracovat a chceme ten areál lidem otevřít už teď k různým funkcím,“ říká manažer a zástupce developera.

Tvář Nové Zbrojovky se začne výrazně měnit příští rok. V jižní části u vstupní budovy postaví dělníci do čtyř let asi tři sta bytů, mateřskou školu, obchody i kanceláře a společenské centrum v bývalé výtopně s komínem. Přestavba celého areálu o víc než dvaceti hektarech má trvat asi deset let.