České zbrojovky posílily obranu muničních skladů, ty jsou kvůli válce na Ukrajině téměř prázdné

Zbrojovky v Česku posílily ochranu muničních skladů. Obávají se sabotáží ze strany ruských špionů. K zvýšení ochrany svých objektů je přiměly opakované výbuchy areálů s uskladněnou municí v Bulharsku v loňském roce. V Česku jsou teď ale muniční sklady téměř prázdné. Většina zásob totiž putuje na Ukrajinu. Praha 8:40 7. února 2023

„Navýšili jsme ostrahu našich skladů, fyzickou i elektronickou. V tuto chvíli sklady oproti standardnímu režimu zabezpečuje zhruba trojnásobek osob,“ říká David Hác, ředitel společnosti STV Group, která vyrábí velkorážovou munici pro tanky a děla. Firma má zkušenost i s drony, které narušily vzdušný prostor nad skladišti.

„Obzvláště v prvních měsících konfliktu, tedy v únoru, březnu minulého roku, jsme zaznamenali několik pokusů o narušení prostřednictvím dronů. Bohužel jsme v situaci, kdy na to nejsme momentálně schopni adekvátně reagovat,“ říká Hác.

I pardubický výrobce trhavin a střelného prachu, firma Explosia, dbá podle mluvčího Martina Vencla na zvýšenou ochranu svých objektů.

„Naše společnost samozřejmě zvýšila bezpečnostní opatření tak, abychom minimalizovali jakékoliv riziko vyplývající ze zhoršené bezpečnostní situace v Evropě. Konkrétní opatření samozřejmě nechceme zveřejňovat,“ popsal Vencl.

Ani zástupci dalších zbrojařských firem, které Český rozhlas oslovil, nechtěli o posílení zabezpečení areálů z taktických důvodů podrobně mluvit.

Vrbětice 2.0

Více vojáků nasadila na ochranu svých osmi muničních skladů taky armáda. Potvrdil to šéf vojenské policie Otakar Foltýn. Podle něj by se mohly opakovat sabotáže podobné případu ve Vrběticích, kde v roce 2014 zabil výbuch dva lidi. Obyvatelé přilehlých obcí museli být evakuovaní a několik let pak trvala likvidace munice rozmetané do širokého okolí.

Čeští kriminalisté z útoku podezřívají rozvědčíky ruské zpravodajské služby GRU. Hrozbě další sabotáže podle Foltýna nasvědčuje i aktivita ruských špionů v Bulharsku.

„V Bulharsku je těch Vrbětic dokonce hned několik, pokud to přirovnáme k výbuchu muničních skladů. Ano, opakovat by se mohly a je to žádaný cíl kohokoliv, kdo se cítí být vaším nepřítelem, a to se aktuálně Rusko cítí. Nejen vnitřně, ale i formálně prohlásilo, že Českou republiku považuje za nepřítele,“ říká plukovník Foltýn s tím, že se bezpečnostní situace v Česku podobá situaci v dalších středoevropských a východních zemí.

„Ruská federace provedla fakticky sabotáž na území cizího státu, při které dokonce zahynuli čeští občané. Pokud si vezmete jejich zpravodajské aktivity, aktivity proruských dezinformačních webů, tzv. hybridní hrozby a zejména informační operace, které jsou vedeny zdaleka nejen proti Česku, tak je ta hrozba zřejmá,“ dodává Foltýn.

Nelegálové

Šéf vojenské policie zdůrazňuje, že riziko trvá i poté, co Česko předloni na jaře vyhostilo naprostou většinu ruských diplomatů.

„Ti, kteří měli diplomatické krytí, tak z velké části museli odejít, ale ani tak se nezbavíte těch, kteří nemají diplomatické krytí a působí jako tzv. nelegálové. Ti samozřejmě nikdy neodešli, a to nemůžete ignorovat. To, že se ta činnost posunula pod nelegály, představuje pochopitelně i nadále hrozbu,“ upozorňuje Foltýn.

Ministerstvo vnitra v Česku eviduje celkem 96 muničních skladů. Provozuje je 55 firem. Podle ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka jsou teď zásoby munice ze skladů kvůli válce na Ukrajině prakticky vyprodané. To potvrdil i David Hác z STV Group.

„Jsme na tom úplně stejně. Veškeré skladové zásoby, které jsme měli, už byly prodány na Ukrajinu a v současné době pracujeme na výrobě nové munice,“ říká Hác.

Česká armáda velikost zásob z bezpečnostních důvodů tají.