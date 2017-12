Zbylo nám 'několik málo dnů'. Soud vysvětluje, proč nedořešil případ znalců z rumburské kauzy

Měli jsme několik málo dnů, respektive týdnů. Ústecký soud nemohl rozhodnout přestupkové řízení u znalců Radka Matlacha a Jiřího Závodského, protože neměl dostatek času. V šestistránkovém rozhodnutí, které má server iROZHLAS.cz k dispozici, to píše předseda soudu Luboš Dörfl. Proto řízení kvůli promlčení zastavil. Rozhodování prý zhatilo ministerstvo spravedlnosti, které soud zkritizovalo pro špatné posouzení celého případu. Praha 12:00 19. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústecký soud neměl jinou možnost než přestupkové řízení s Radkem Matlachem zastavit. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Ústecký soud mohl o údajném přestupku Matlacha a Závodského, kterého se měli dopustit špatným znaleckým posudkem, pravomocně rozhodnout ve lhůtě tří let. Ukládá to zákon o znalcích a tlumočnících. Jenže poté, co jeho rozhodnutí zkritizovalo ministerstvo spravedlnosti, už věc znovu projednat nestihl.

„Konec tříleté objektivní lhůty k projednání předmětného přestupku připadal na den 10. 6. 2017, respektive na den 7. 8. 2017,“ píše předseda soudu Luboš Dörfl.

Konec lhůty

Lhůty k projednání měl soud dvě, protože podle ministerstva spravedlnosti měl každý - podle soudu chybný - úkon znalecké činnosti projednat zvlášť. Tedy: nejdříve měl posoudit pitvu zemřelé pacientky lužické nemocnice a zvlášť samotné vypracování znaleckého posudku. Soud ale úkony nestihl ani v jedné části. Důvod: promlčení.

Od přelomu května a června, kdy soud začal případ projednávat znovu, stihl pouze dílčí úkony. Spis doplnil například o kopie již existujícího znaleckého posudku nebo exemplář policejní žádosti, kterou detektivové požádali Matlacha a Závodského o znalecký posudek.

„V rámci další přípravy na opětovné zevrubné projednání přestupku s dotyčným znalcem, neboť bylo nutné opětovně uskutečnit mimo jiné i ústní jednání, (...) se pak krajský soud zaměřil na otázku zachování lhůty k projednání přestupku,“ stojí v šestistránkovém rozhodnutí soudu, které má server iROZHLAS.cz k dispozici.

A tady soud narazil. „V důsledku rozhodovací činnosti ministerstva spravedlnosti po navrácení správního spisu k dalšímu řízení zůstala lhůta k projednání přestupku v řádech jen několika málo dnů (v případě provedení pitvy; pozn. red.) či několika málo týdnů (v případě znaleckého posudku; pozn. red.),“ konstatoval nakonec předseda Dörfl.

Efektivně trestat

Ústecký soud tak nakonec neměl jinou možnost než přestupkové řízení zastavit. Podnět dostal loni v lednu od Ivy Jónové, obhájkyně v tu dobu z šestinásobné vraždy obžalované Věry Marešové. Soud sice přestupkové řízení zahájil o tři měsíce později, ihned ho ale přerušil do doby, než v rumburské kauze padne pravomocné rozhodnutí.

Matlach na dotaz serveru iROZHLAS.cz uvedl, že postup soudu považuje za příliš pomalý a liknavý.

„Kontaktován jsem nikým nebyl, a pokud se nepletu, tak ani kolega Závodský. Osobně jsem očekával, že nám přijde předvolání k ústnímu jednání, neboť právě to - opětovné projednání věci - nařídilo ministerstvo jako nadřízený orgán. Zamýšlel jsem u takového opětovného projednání zdůraznit nutnost námi navrhovaných důkazů. A trvat na nich,“ stěžuje si Matlach a znovu připomíná, že soud řešil případ od konce května.

„Podle všeho se nedělo nic, pouze se na něco vyčkávalo. Tento postup již jednou soud uplatnil, a to v době, kdy zahájil správní řízení, ihned ho přerušil a pak se také asi rok nic nedělo,“ doplnil ještě.

Podle mluvčí soudu Marcely Trejbalové ale jednal soud v rámci lhůt. Zároveň uvedla, že ústecký soud upozornil ministerstvo spravedlnosti, aby případně zvážilo úpravu promlčecích lhůt. „V otázce přestupkové odpovědnosti znalců, které neumožňuje jejich efektivní trestání obzvláště ve složitých trestních kauzách,“ doplnila.