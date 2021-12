Rozpočtové provizorium bude nejdéle do konce března, říká kandidát na ministra financí Stanjura

Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá, že by se rozpočtové provizorium protáhlo déle než do konce března. Vláda je podle něj schopná připravit upravený návrh rozpočtu na příští rok do šesti týdnů. Vyplývá to ze Stanjurova vyjádření pro novináře po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 377 miliard korun, ale nastupující kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard.

Lány (Kladensko) 13:56 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít