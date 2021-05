Stanjura: Babišovi došli kandidáti na ministra zdravotnictví. Schůzi o vyslovení nedůvěry vyvoláme

Mění úterní rezignace ministra Arenbergera (za ANO) něco na plánu koalice SPOLU vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše? Jak hodnotí opozice Národní plán obnovy, který schválila vláda? A dočkáme se po volbách zvyšování daní? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. dvacet minut radiožurnálu Praha 21:57 25. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V úterý dopoledne rezignoval na svoji funkci ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Jeho nástupcem má být Adam Vojtěch (za ANO). Mění tahle změna ve vládě něco na vašem plánu vyvolat hlasování o nedůvěře vládě?

Nemění vůbec nic. Každý den ukazuje, že vláda ztratila důvěru – nejen v Poslanecké sněmovně, ale i veřejnosti. To dnešní (úterní, pozn. red.) oznámení Andreje Babiše ukazuje na to, jaký je zoufalý personalista. Já jsem se podíval do kalendáře a spočítal jsem si, že Adam Vojtěch rezignoval před osmi měsíci a čtyřmi dny. Od té doby je to čtvrtá změna na postu ministra zdravotnictví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedou poslaneckého klubu ODS Zbyňkem Stanjurou

Pokud si vzpomeneme, tak Adam Vojtěch odstupoval v době, kdy se ukázalo, že naprosto podcenil přípravu České republiky na druhou vlnu pandemie a bohužel známe ta smutná čísla. Andreji Babišovi zřejmě došli potenciální kandidáti na ministra zdravotnictví. Postupně odcházeli jeden za druhým – Roman Prymula vydržel pět týdnů, poslední ministr sedm týdnů a mezi tím byl ještě ministr Blatný.

Takže z vašeho pohledu není důvod na tom plánu nic měnit?

Vůbec ne. Považujeme za potřebné, aby se příští týden každý poslanec a poslankyně postavili a řekli na mikrofon, zda osobně dávají důvěru vládě Andreje Babiše, nebo ne. V mém podání i ten, kdo bude hlasovat nohama – uteče ze sálu a nezúčastní se toho hlasování – podpoří nepřímým způsobem vládu.

Mění změna ve vládě něco na vašich šancích, že uspějete? Myslíte si, že to může vést jiné poslance k tomu, aby změnili postoj a hlasovali pro nedůvěru vládě?

Já myslím, že ne. Když se na to podívám realisticky, tak je situace v Poslanecké sněmovně od minulých voleb pořád stejná. Máme 92 vládních poslanců, ti budou s největší pravděpodobností hlasovat pro vlastní vládu. Máme 102 poslanců, kteří jsou v sedmi opozičních klubech a šest nezařazených poslanců. Myslím si, že to bohužel rozhodnou komunisté. Nemám žádnou radost z toho, že Andrej Babiš přivedl komunisty k moci.

Celý pořad si poslechněte v přiloženém audiozáznamu.