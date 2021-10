Kdo dostane posty ve vedení sněmovny? ‚Hnutí ANO nabídneme dva místopředsedy,‘ nastínil Stanjura

Koalice Spolu a Pirátů se Starosty už postupně zveřejňují, jaké posty ve vedení sněmovny a kým obsadí. Zástupci pěti stran v úterý oznámili, že dolní komoru Parlamentu měla vést šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Kandidátkou na místopředsedkyni je Olga Richterová (Piráti). Jak vyjednávání postupuje? Hostem Radiožurnálu byl šéf poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura. Rozhovor Praha 11:36 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura (ODS) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dnes (ve středu) začnou první povolební vyjednávání s ANO a SPD. Znamená to, že v rámci pětikoalice už máte jasno o postech v Poslanecké sněmovně a výborech?

Ne, to určitě ne. Včera jsme udělali dohodu o strukturálním složení vedení Poslanecké sněmovny s tím, že jsme se dohodli, že naše dvě koalice navrhnou paní předsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou do čela sněmovny. Pak jsme uplatnili na místopředsedy poměrný systém a dnes hnutí ANO nabídneme na jednání dvě místa místopředsedů.

Současně platí, že je nyní v Poslanecké sněmovně 17 výborů. Opět chceme postupovat přísně podle poměrného systému. To znamená naše koalice Spolu by měla obsadit vedení šesti výborů, hnutí ANO také šesti výborů, koalice Pirátů a STAN tři výbory a SPD dva výbory.

Máte už představu o tom, která strana bude mít které ministerstvo?

Ne, to ještě ne. Jednání teprve začala. Myslím, že jak jsme zveřejnili, že 8. listopadu bychom chtěli mít hotovou celou koaliční smlouvu. Tam samozřejmě musí být už i struktura vlády, rozdělení vlády a kandidáti na ministry.

Bude se měnit počet resortů? Vznikne třeba ministerstvo pro digitalizaci nebo ministerstvo pro evropské záležitosti?

Je to možné, nemohu to vyloučit ani potvrdit. Naše koalice měla v programu vznik funkce vicepremiéra pro digitalizaci, protože jsme to považovali a považujeme za velmi důležité, aby to bylo koordinováno z jednoho místa, aby tam nebyla nějaká soutěž ministerstvech, kdo v tom bude hrát hlavní roli, nebo nebude. To je náš dlouhodobý cíl a je možné, že se na tom s našimi kolegy domluvíme.

Ale dokud to nemáme domluvené celé, tak se to vlastně nedá zveřejnit, protože platí staré dobré, že pokud není domluveno všechno, není domluveno nic.

Konzultace ano, spolupráce ne

Vy sám jste za ODS v expertním týmu pro finance, průmysl a dopravu. Už máte program v této oblasti vyřešený?

Máme návrh, který předáme koaliční radě. Máme v těchto oblastech návrh tak, jak jsme si řekli, že 20. října by měl být hotový. Nejen my, ale naše kolegyně a naši kolegové to stihli a teď bude mít čas téměř tři týdny na to, abychom to doladili.

Neuvažujete, že byste už teď začali spolupracovat třeba s ministerstvem financí kvůli rozpočtu nebo s ministerstvem průmyslu kvůli současné energetické krizi?

Ne. Myslím, že musí být jasná linie mezi tím, kdo je v koalici a kdo v opozici. To prostě není možné. Ještě nikdy jsem to neslyšel, je to takový světový unikát, aby kvůli trafikám pro pana (ministra zdravotnictví za ANO Vojtěcha) Vojtěcha, který chce utéct do Finska, stávající vláda nabízela funkci například ministra zdravotnictví někomu, na němž jsme se ještě nedohodli, jestli ve vládě bude, nebo nebude. Takhle to přece nefunguje. Kvůli tomu, že pan Vojtěch si chce odjet do Finska, tak vůbec nechápu, jak by se to dalo skloubit.

Něco jiného jsou konzultace. O odborných věcech jsme samozřejmě připraveni jednat, to jsme této vládě nabízeli celé čtyři roky, takže to je úplně něco jiného.

Takže spolupracovat se nechystáte? Ani s ministerstvem financí, ani ministerstvem průmyslu? Nebo konzultovat, řekněme.

Konzultovat ano, pokud budou mít zájem, jsme připraveni. Ale spolupracovat není na čem. Teď chystáme prohlášení vlády a mimochodem: i rozpočtová politika vlády bude vycházet z toho programového prohlášení.

Myslím, že jednání jdou relativně rychle. Když se podíváme do okolních zemí, jak dlouho se vyjednává o složení vlády. Podívejme se do Německa, kde byly volby dříve než u nás. Myslím, že musíme být trpěliví a odpracovat dobré programové prohlášení tak, aby bylo jasné, co od nás může veřejnost očekávat.

Vláda dnes bude schvalovat nulové DPH na elektřinu a plyn. To podporujete?

Ne, já osobně to nepovažuji za dobré opatření. Je to ale zatím pouze na dva měsíce – listopad a prosinec. Je to kompetence vlády, ale myslím si, že jsou lepší nástroje, jak ulevit zejména těm potřebným.

Snížení DPH je vlastně plošné opatření, co se týče firem, plátců DPH, těm to nepomáhá vůbec, a co se týče domácností, tak tady není sociální aspekt, takže pomoc půjde i k těm, kteří ji nepotřebují. Ale pomoc těm, kteří ji potřebují, nemůže být tak vysoká, jak by být mohla.