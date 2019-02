Hendikepovanému sportovci zloději ukradli speciální kolo, vyjel na něm i havajskou sopku Mauna Kea

Úspěšnému hendikepovanému sportovci Zbyňkovi Švehlovi ukradli zloději speciální kolo. Zbyněk je vozíčkář a jak vykradené auto, tak místo na stání byly označené symbolem invalidy. „Rozbili dvě okénka a přes kufr vytáhli bike ven přímo před naším domem v Horních Počernicích,“ říká vytrvalec, kterému se už čtyřikrát podařilo zdolat nejtěžší triatlonový závod světa - havajského Ironmana. Praha 7:31 12. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Speciální kolo, které handicapovanému sportovci Zbyňkovi Švehlovi zcizili zloději | Zdroj: Archiv Zbyňka Švehly

Speciální kolo potřebuje na závody a teď doufá, že ho zloději někde zahodí, protože komukoliv jinému je takový bike k ničemu. „Kolo stojí 200 tisíc, ale pro normálního člověka, který může běhat a chodit, je na nic. Ani do sběrného dvora se nehodí, protože je z karbonu.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o ukradeném kolu

Zbyněk Švehla přijel do Základní školy v Říčanech, kde dětem vypráví o sportování, o životě na vozíku a o tom, jak je důležité se nevzdávat. První závody ho čekají už v dubnu.

„Mám doma trenažér, ale ten nemůžu jen tak sundat a začít na něm jezdit venku. To je na doma.“

Zbyňka poslouchá i Jarmila Onderková, která s ním jezdí po školách diskutovat s dětmi. Sama je také na vozíku, ale nezávodí. Krádež z místa pro invalidy a z označeného auta ji nepřekvapila. „Zbyňkovi se to stalo už podruhé.“

Předchozí krádež dopadla svým způsobem dobře, protože zloději zjistili, že bike neprodají, a vyhodili ho už v Horních Počernicích. „Doufám, že by to takhle mohlo dopadnout i teď, ale už je to skoro pět dnů. Stačilo by aspoň torzo toho kola, třeba jen rám.“

Těžko nahraditelné kolo

Pořízení nového kola je nejenom drahá záležitost, ale vyžaduje i měření a přípravu, protože bike měl Zbyněk upravený na míru.

Nikdy neměl chodit, teď běhá maratony. Lukáš Petrusek dokazuje, že hendikep není překážkou Číst článek

Dokonce na něm jako první vozíčkář vyjel havajskou sopku Mauna Kea v nadmořské výšce 4205 metrů. „Mám na něm spoustu vychytávek přímo na sebe.“

Při krádeži speciálního biku zloději rozbili i dvě okénka v autě. Případ šetří policie.

Zbyněk Švehla ochrnul po pádu z kola při triatlonových závodech v devatenácti letech. Po dlouhodobé léčbě začal plavat, později i závodit v reprezentaci, časem se vrátil k cyklistice a Ironmana na Havaji se účastnil šestkrát. Do cíle dojel čtyřikrát. Mezitím vystudoval Vysokou školu ekonomickou. S manželkou vychovává dceru.