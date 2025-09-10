‚Zcela smyšlené zboží.‘ Zlínští kriminalisté chtějí obžalovat podvodníka, měl způsobit škodu 10 milionů

Zlínští kriminalisté navrhli obžalovat muže, který podle nich nabízel stavební materiál i služby pod cenou, ale nikdy je nedodal. Firmám i jednotlivcům způsobil škodu za deset milionů korun. Za podvod mu hrozí až osmileté vězení. Ve středeční zprávě na webu policie to uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality ve Zlíně podal státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti obviněnému čtyřiatřicetiletému muži ze Středočeského kraje. Muž provozoval dvě obchodní společnosti, jejichž prostřednictvím vylákal podle policistů od desítek klientů zálohové platby za zboží a služby.

„První trestní oznámení vztahující se k tomuto konkrétnímu muži přijali v březnu loňského roku policisté v Luhačovicích, přičemž se jím začali zabývat zlínští kriminalisté. Další trestní oznámení z celé republiky proto byla postoupena do Zlína,“ uvedla mluvčí.

Muž podle policie na inzertních serverech nabízel stavební materiály za výrazně podhodnocené ceny, často nereálné i z hlediska nákupních cen u přímých výrobců. Po přijetí záloh oddaloval doručení, vymlouval se, v některých případech posílal falešná potvrzení o vrácení plateb.

„Kriminalisté rovněž zjistili, že některé nabídky zboží byly zcela smyšlené, jednalo se například o produkty, které v dané podobě na trhu vůbec neexistovaly. V několika případech se podezřelý vydával za jiné osoby nebo zaměstnance jiných firem,“ uvedla mluvčí. Muž za peníze kupoval elektroniku, luxusní zboží či dovolené.

Kriminalisté ho obvinili z podvodu loni v prosinci, tehdy šlo o spáchání 22 skutků. Po třech měsících trestní stíhání rozšířili o dalších jedenáct skutků a v červenci o dalších devět skutků. Muže nejdříve stíhali na svobodě, dále však vyhledával potenciální zákazníky na inzertních serverech.

„V březnu ho zadrželi pražští policisté v místě jeho trvalého bydliště jako osobu obviněnou a zlínský soudce ho poslal do vazby,“ uvedla mluvčí.

