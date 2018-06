Jde o politický folklor, říká k návrhu zdanění církevních restitucí generální sekretář biskupské konference

Komunisté, s jejichž podporou počítá Andrej Babiš pro vládu hnutí ANO a sociální demokracie, si dali jako podmínku dodatečné zdanění církevních restitucí. S tím ale církve nesouhlasí – podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla by tak gesto napravit křivdy doznalo velkého šrámu. Praha 9:23 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Přibyl | Foto: Kristýna Hladíková

Přibyl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu připomíná, že jsou zákon a jeho návazné právní kroky konstruovány tak, aby zdanění církevních restitucí nebylo možné.

„Pokládám to za politický folklor. Pokud žijeme v právním státě, tak to musí někde narazit,“ říká.

‚Jednou provždy‘

Celé téma podle něj politici zneužívají a česká společnost dobře reaguje na primitivní antiklerikalismus.

„Vyrábí to krátkodobý kapitál, který se leckdy hodí,“ vysvětluje a dodává, že vidí „ještě mnoho kroků, které by se musely stát, aby ke zdanění došlo.“

A pokud by přesto zdanění prošlo, tak by bylo potřeba konat veškeré právní kroky, které by to zvrátily – šlo by totiž o ohrožení demokracie a jejích základní principů a právní jistoty.

„Mělo by se s tím jednou pro vždy přestat,“ dodává Přibyl.

Zpochybňování principu právního a demokratického státu jsou podle něj na denním pořádku. V té souvislosti uvádí příklad procedury kolem vzniku vlády. „Jako kdyby se zkoušela elasticita právního systému, co ještě vydržíme,“ uzavírá.