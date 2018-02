'Nestojí jako Bůh nad vodami.' Poslanci dali zelenou návrhu komunistů na zdanění církevních náhrad

Poslanci ve středu podpořili návrh KSČM na zdanění náhrad církvím. Týká se peněžitých náhrad, které stát každoročně posílá církvím za nevydaný majetek. Zákonodárci předlohu poslali do dalšího kola projednávání navzdory odporu ODS, TOP 09 a KDU ČSL. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek označil návrh za nehorázný a protiústavní. Praha 13:29 28. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Kováčík | Foto: Filip Jandourek

Proč náhrady danit, řekl Radiožurnálu předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik z KSČM.

„Každý občan má přece zdaněný příjem a to vyrovnání je rovněž příjem, takže podle našeho soudu když všem stejně, tak všem stejně. Rozhodne se hlasováním, ale podle našeho soudu prostě se musí měřit všem stejně a církve nejsou něco, co by stálo jako Bůh nad vodami.“

Zdanění církevních náhrad odmítají KDU-ČSL, ODS a TOP 09, je to podle nich protiústavní. Návrh na zamítnutí ale neprošel. Normu teď projednají sněmovní výbory.

„Je tady nějaká dohoda, podepsány smlouvy, které byly po těžkých debatách dohodnuty. My jsme sice u toho schvalování nebyli, proto nechci hodnotit kvalitu, já myslím, že by to šlo vyjednat lépe, ale na druhou stranu ta dohoda už tady je, tak by se měla plnit,“ řekl ve středu předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Podle návrhu KSČM by stát získal zpět na daních postupně asi 11 miliard korun. Cena majetku nevydaného v restitucích byla podle nich výrazně nadhodnocená.