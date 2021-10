ČSSD mluví o 70 tisících prázdných bytů. ,Je to nadsazené,‘ tvrdí odborníci na nemovitosti

ČSSD v kampani slibuje více zdanit nemovitosti od čtvrtého bytu a také udělovat pokuty za neobsazené byty. Chce tím zkrotit velmi vysoké tempo růstu cen nemovitostí v Česku. Svůj plán staví na argumentu, že jen v Praze je 70 tisíc volných bytů a že většinu z nich vlastní velké fondy. Toto číslo je však podle analytiků, které oslovil Radiožurnál, výrazně nadsazené. Ověřovna! Praha 14:44 4. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Praze by aktuálně mohlo být přibližně 38 tisíc prázdných bytů v bytových domech. To je výrazně méně, než kolik uvádí ČSSD (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Praze je 70 tisíc volných bytů. Tímto údajem před volbami operuje Česká strana sociálně demokratická, když zdůvodňuje své návrhy na zdanění, či dokonce na pokuty za neobsazené byty. Pomocí nich chce zkrotit velmi rychle rostoucí ceny nemovitostí nejen v Praze, ale v celém Česku, kde tempo růstu cen patří k nejvyšším v celé Evropě.

„V Praze je dnes 70 tisíc volných bytů a drtivá většina z nich je v rukou spekulantů, velkých fondů, které drží desítky, možná stovky bytů. Kdyby se nám podařilo alespoň polovinu těch bytů obsadit, okamžitě může bydlet 35 tisíc rodin,“ uvedl například minulý týden v TV Nova předseda strany Jan Hamáček.

Stejný údaj uvedl také Matěj Stropnický, dvojka pražské kandidátky sociální demokracie, s místopředsedkyní strany Janou Maláčovou ve videu, které vidělo přes 14 tisíc lidí. Z těchto kanálů následně údaj převzala další média.

„Vycházíme z čísel, která pravidelně publikují stavební společnosti, a z jejich odhadů počtu prázdných bytů,“ vysvětluje Stropnický původ údaje o 70 tisících bytů.

Publikace mu prý v minulosti přišla do e-mailové schránky, nyní už ji však kvůli časovému vytížení během kampaně nedokáže najít. „To jsou věci, co jsme si během posledního půl roku připravovali do kampaně, a já teď nejsem schopný to dohledat,“ vysvětlil Radiožurnálu.

Zkreslená čísla

Odborníci na pražský trh s nemovitostmi, které Radiožurnál oslovil, ale říkají, že se s takovým odhadem nikdy nesetkali a že číslo bude výrazně nižší. Neplatí podle nich navíc ani druhá část argumentu strany, že drtivou většinu prázdných bytů drží spekulanti či investiční fondy.

Když experti vypočítávají, kolik je aktuálně v Praze prázdných bytů, vychází z dat Českého statistického úřadu z roku 2011, protože žádná novější k dispozici aktuálně nejsou. Tehdy bylo v Praze necelých půl milionu bytů v bytových domech a 6,7 procenta z nich, tedy přibližně 33,5 tisíce bytů, bylo neobydlených.

„Když k tomu připočítáme všechny, které se postavily od té doby, tak je to přibližně 537 tisíc bytů v bytových domech,“ vypočítává Petr Hána, expert na trh s nemovitostmi ze společnosti Deloitte.

Ten dále dodává, že v letech 1991, 2001 a také 2011 zůstával podíl neobydlených bytů na celkovém bytovém fondu podíl téměř stejný. „V roce 1991 i v roce 2001 byla neobydlenost asi 7 nebo 8 procent. A já si myslím, že i nyní bude to procento velmi podobné,“ odhaduje.

To znamená, že by v Praze bylo aktuálně přibližně 38 tisíc prázdných bytů v bytových domech. To je výrazně méně, než kolik uvádí ČSSD. Velká část prázdných bytů je navíc nevyužívaná z objektivních důvodů.

„Musíme se pídit po tom, co je důvodem neobydlenosti. Buď to může být tím, že je byt na trhu a mění se uživatel. Že se může rekonstruovat. A některé mohou být nezpůsobilé k bydlení,“ vysvětluje dále Petr Hána.

„Osobně si myslím, že těch bytů, o kterých se bavíme, to znamená prázdných bytů nakoupených na investici, bude v Praze přibližně 10 až 15 tisíc,“ říká Pavel Kliment, expert na reality a stavebnictví ze společnosti KPMG, který se v roce 2019 podrobně zabýval tím, kolik v Praze prázdných bytů je.

To je ve velkém rozporu s tím, co říká předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle něj drtivou většinu prázdných bytů v Praze vlastní spekulanti a velké fondy. Jak však přiznává Matěj Stropnický, strana nemá odhad toho, kolik je v Praze prázdných bytů, které si jejich majitelé nakoupili jako investici.

Pokuty

ČSSD v kampani plánuje majitelům progresivně zdanit čtvrtou a další nemovitosti a také udělovat pokuty za neobsazené byty. Ty by podle nejnovějšího vyjádření Stropnického a místopředsedkyně strany Maláčové měly odpovídat průměrnému nájmu.

A to je jedno z hlavních opatření, kterými chce strana tempo růstu cen bytů zpomalit. Tento plán ČSSD zdůvodňuje právě vysokým počtem prázdných investičních bytů. Jenže podle expertů se účinnost takových opatření odvíjí od toho, kolik těch prázdných bytů ve skutečnosti je.

„Kdyby svou strategii přehodnotilo 80 procent investorů, tak by šlo v praxi o majitele 12 tisíc bytů. Tedy přibližně o tři procenta bytového fondu v Praze. A to nedokáže změnit situaci na trhu,“ vysvětluje Petr Kliment z KPMG a stejný názor má i Petr Hána z Deloitte.

Zdanění či pokuty můžou podle obou sice sloužit jako doplňková opatření, oba ale trvají na tom, že nejlepším řešením je zrychlit výstavbu nových bytů. „Poptávka výrazně převyšuje nabídku, a to výrazně, to není o 12 tisících jednotek. Ten převis je dlouhodobý. Lidé se bojí inflace a chtějí investovat, ale nemají kam. Tak peníze dávají do bytů,“ popisuje Kliment.

Podle Hány je tak nutné zavést jasná pravidla pro územní plánování a podporovat spíše výstavbu. „Byl by prostor pomoci dostupnému bydlení tak, že by se lépe využíval bytový fond patřící jednotlivým městům. Zaměřit se tedy více na dostupné nebo sociální bydlení,“ říká Hána.

„Je třeba se podívat také kapacitu stavebnictví, protože ze stavebnictví od roku 2008 odešlo více než 10 procent lidí,“ přidává další návrh Kliment.

ČSSD ale ve své kampani zodpovědnost za stavbu nových bytů přenáší spíše na stát. „Chceme zajistit státní výstavbu bytů, která má být okolo deseti tisíc bytů ročně, která má vytvořit alternativní nabídku na trhu,“ vysvětluje Stropnický.