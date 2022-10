Žďáru nad Sázavou stárnou a ubývají obyvatelé. Město chce přilákat mladé, kampaň zacílí i na lidi z Brna

Žďár nad Sázavou se potýká s negativní demografickou křivkou. Produktivní obyvatelstvo odchází a přibývá starších, za posledních 10 let ztratilo město 10 procent obyvatel a situace se může dál zhoršovat. Radnice proto chystá kampaň, cílit bude mimo jiné na Brňany. Žďár nad Sázavou 22:30 30. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žďár nad Sázavou | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

Před 10 lety žilo ve Žďáře nad Sázavou skoro 22 tisíc lidí, teď jich je o 10 procent méně. Trend by se ale mohl zrychlit, upozorňuje děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické Jakub Fischer: „Do roku 2031 by to nebylo 10 procent lidí za 10 let, ale 12 procent.“

Podle studie, kterou tým kolem Fischera vypracoval, městu navíc hrozí stárnutí populace. Od roku 2011 tam vzrostl počet lidí nad 65 let o téměř 30 procent.

Radnice proto hledá cesty, jak tento negativní trend zvrátit. Pomoci má mimo jiné marketingová kampaň, která směřuje na obyvatele větších sídel s předpokládanými vyššími životními náklady. Vedení Žďáru si myslí například na nepříliš vzdálené Brno.

„Ve Žďáře by mohlo v nejbližších letech vzniknout více než 300 bytů. Brno je relativně rychle dostupné automobilem, nebo vlakem. Takže si věříme na to, že pro část lidí v dražších regionech by se mohl Žďár stát atraktivním místem pro život,“ plánuje starosta Martin Mrkos (STAN) s tím, že na podobě kampaně se ale ještě bude pracovat.

Na začátku září město otevřelo rezervaci na odkup 27 stavebních parcel za zastropované ceny. „Zastropováním jsme chtěli dát impulz k tomu, aby se o pozemky zajímali lidé, kteří tady chtějí žít a založit rodinu,“ vysvětlil starosta Mrkos. Část zájemců o pozemky stála ve frontě nepřetržitě osm dní.