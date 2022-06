Úřady zamítly fotovoltaické panely na domě poblíž Zelené hory ve Žďáře. Rušily by výhled na památku

Má přednost ochrana památek nebo energetická soběstačnost domácností? Tento případ řeší ve Žďáře nad Sázavou. Martin Leskour, který žije blízko poutního kostela na Zelené hoře, chtěl na střechu svého domu instalovat fotovoltaické panely. Kvůli blízkosti památky UNESCO ale nemůže. Žďár nad Sázavou 23:46 7. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na Kostel sv. Jana Nepomuckého z ambitu | Foto: Irena Šarounová | Zdroj: Český rozhlas

„Panely jsem chtěl mít v té horní řadě nad střešními okny. Uvažoval jsem o největší ploše, která může být bez stavebního povolení,“ popsal Leskour Českému rozhlasu Vysočina.



Ukazuje na střechu svého domu, zhruba 200 metrů za ní stojí na Zelené hoře poutní kostel, památka UNESCO.

„Ten důvod je takový, jako mají všichni, vysoké ceny energií,“ vysvětluje, proč stojí o solární panely. Začal proto zjišťovat, jaká pravidla pro něj platí, když bydlí tak blízko od památky. Dotaz poslal na žďárskou radnici a také na národní památkový ústav (NPÚ).

„Mám osmistránkový elaborát, závěr je takový, že v tomto místě není možné povolovat fotovoltaické panely. Naráží to na soužití mezi památkou a mezi námi, kteří tady žijeme. Národní památkový úřad by možná chtěl, abychom tady chodili v dřevácích,“ zlobí se Leskour.



Pohledy shora a zdola

Při pohledu od kostela na střechu, kde by měly být panely, vidět není. Zespoda se už do zorného pole turistů dostanou. A to se právě nelíbí památkářům.

„Fotovoltaické panely na území ochranného pásma jsou běžně akceptovány v případě jejich umístění na nepohledové plochy a plochy mimo hlavní zorné osy,“ uvedla mluvčí NPÚ Ilona Ampapová.



Podle starosty Žďáru Martina Mrkose (STAN) jsou možnosti města v tomto případě omezené: „Klíčové závazné stanovisko dává stavební úřad případně památkáři.“

Územní pracoviště NPÚ v Telči řešilo hned několik případů osazování střech fotovoltaickými panely. Dvanáctkrát se vyjádřilo kladně, třikrát žádost zamítlo.