Na Žďársku po srážce s autem vykolejil vlak. Trať je neprůjezdná, dopravu zajistí autobusy

U obce Rožná na Žďársku vykolejil vlak po srážce s nákladním autem. Zranění jsou řidič auta a jeden cestující z vlaku - záchranáři je převezli do nemocnice. Informovala o tom mluvčí policie Stanislava Rázlová. V úseku Rožná – Bystřice nad Pernštejnem kvůli tomu do dvanácti hodin nepojedou vlaky, dopravu zajistí náhradní autobusy. Co se přesně stalo, zjišťují policisté.

