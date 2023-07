Výchovný ústav pro chlapce ve Žďáře nad Sázavou nekončí, chybí kapacity na umisťování dětí

Jen do letošního roku měl fungovat výchovný ústav pro chlapce ve Žďáře nad Sázavou. Za jeho zachování bojovali jak zaměstnanci, tak i tamní děti. Ty dokonce začaly před dvěma lety ústav samy opravovat. Ministerstvo školství ho totiž plánovalo uzavřít kvůli špatnému stavu budovy a nákladnosti oprav. Nakonec je ale všechno jinak. V síti výchovných ústavů by vypadly potřebné kapacity na umisťování dětí, a tak se ministerstvo rozhodlo ústav zachovat. Žďár nad Sázavou 11:27 23. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výchovný ústav ve Žďáru nad Sázavou nakonec ministerstvo školství neuzavře (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Myslím, že toho ústavu bude škoda, protože mi dal do života hodně. Naučili mě tak strašně moc věcí. A navíc jsme do toho taky časově dali dost, protože jsme rekonstruovali ty pokoje,“ řekl před dvěma lety Lukáš, který výchovný ústav dříve navštěvoval.

Tehdy se společně s dalšími chlapci z výchovného ústavu snažil o jeho záchranu. Podobně se zapojili také tamní zaměstnanci, vznikla tak petice a také dopis adresovaný ministrovi školství.

„Dopis jsme posílali vzhledem k tomu, že jsme měli přislíbenou návštěvu, dialog,“ popisoval Vojtěch Odvárka, tehdejší autor dopisu, který v ústavu pracoval jako psycholog.

„My jsme se snažili argumentovat i tím, že nás ústav dobře funguje, že je to vlastně výjimečný ústav v tom, že chlapci chodí do civilních škol, že to není ústav se školou, kde by tedy byly zavření převážnou část svého pobytu, ale že mají možnost být v kontaktu s realitou,“ vysvětloval.

Ministerstvo školství tvrdilo, že ústav skončí v letošním roce. Od roku 2021 byl kvůli tomu v utlumovacím režimu. „Objekt je totiž ve stavu, kdy vyžaduje zásadní investice. Ty by ale z ohledem na kapacitu zařízení nebyly efektivní,“ vysvětlovala tehdy mluvčí rezortu Aneta Lednová.

V blízkosti rodin

Nakonec je ale všechno jinak. Ministerstvo školství tvrdí, že jediný výchovný ústav pro chlapce na Vysočině zachová. Kvůli rostoucí potřebě umisťovat děti do těchto zařízení jsou podle něj kapacity sítě nedostatečné.

„V rámci stávající sítě upravujeme kapacitu dle požadavku a potřeb na umístění dětí,“ říká Aneta Lednová teď.

Podle vedoucí Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně Věry Vojtové může hrát v rozhodnutí ministerstva roli i to, že se klade důraz na umisťování problémových dětí do výchovných ústavů v blízkosti jejich rodin. Někde jsou tak kapacity napjatější než jinde.

„Rozmístění ústavů není nějak systematicky udělané, protože souvisí s historií vývoje, kdy v komunistickém režimu se výchovné ústavy dávaly do bývalých rekreačních zámečků a mimo města a byla snaha je dávat do míst, kde by ‚nerušili‘. A tím je to nesystémově rozložené,“ popisuje Vojtová.

Ze statistik ministerstva vyplývá, že kapacity jsou naplněné právě na Vysočině nebo Jihomoravském kraji. Počet dětí tam dokonce převyšuje uváděné lůžkové kapacity. „V zařízeních je to našlapané. Není to tak, že by neměly dostatek dětí,“doplňuje Vojtová.

Ministerstvo školství nicméně tvrdí, že současný systém výchovných ústavů zvládá kapacitně pojmout všechny děti, kterým soud ústavní nebo ochrannou výchovu nařídí. Podle jeho statistik je v současnosti ve výchovných ústavech v České republice přes 1000 míst. Dětí v nich naopak eviduje 980.