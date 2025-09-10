Zdemolované auto na boku, v něm řidič. Hasiči v Teplicích cvičili vyprošťování z nabouraných vozidel
U fotbalového stadionu v Teplicích předváděli ve středu hasiči z celého kraje své dovednosti při vyprošťování osob z nabouraných vozidel. Trénovali situace, při kterých běžně ve službě zasahují.
„Byl jsem tam zatarasený, takže mi nemohli dát hlavu dozadu a nemohli mě hezky vyndat ven,“ říká hasič a figurant Ladislav Průšek. I proto přesáhl zásah limitních dvacet minut.
„Figurant musí mít zdravotní zkoušku, aby mohl dávat odezvu klukům, jestli to dělají dobře. Proto mi nasazovali krční límec, abych si nepoškodil míchu nebo páteř. Takže je to takový výcvik i pro nás. Hodí se to, když pak jedeme na dopravní nehody,“ vysvětluje Průšek.
Jaký zásah tým čeká, to se dozví až při nástupu k simulované nehodě, která ale vychází ze skutečných bouraček.
„Oni přijedou autem a až na tom místě musí velitel rozhodnout, kudy půjdou, jak půjdou a zdravotník se musí co nejdříve dostat k pacientovi. Nevíme dopředu, co tam bude. Je to jako když jedeme k výjezdu, máme nějaké ohlášení dopravní nehody, maximálně z operačního střediska dostaneme vědět, kolik je tam osob nebo automobilů, ale nevíme, co přesně se tam stalo,“ popisuje hasič.
‚Investice do bezpečí obyvatel.’ Královéhradecký kraj dá na podporu dobrovolných hasičů 28 milionů korun
Číst článek
Týmy jsou čtyřčlenné, každý člen má stanovené úkony. Na stavbu modelové situace dohlíží hlavní rozhodčí Jiří Kroupa.
„Auta jsou z vrakovišť. Ze záchrany útvaru nám přijede auto s rukou a tím se pomuchlají karosérie a vytváří se scénář. Třeba tady je promáčklý bok, jako že došlo k nárazu do stromu,“ říká Kroupa. Na místě stojí i strom.
„Já jsem soutěžil od roku 2004. Je tam velký posun ve scénářích, a hlavně už tam nejsou nějaké staré škodovky. Už se opravdu dostáváme i k moderním autům, kde je pevnost konstrukcí úplně jiná,“ pochvaluje si rozhodčí Jiří Kroupa.
U teplických Stínadel se utkalo sedm profesionálních týmů z celého kraje, dvě družstva podnikových hasičů, čtyři sestavili dobrovolní hasiči a dorazil také tým ze Slovenska.