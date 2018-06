‚Něčí sestra,‘ prohlásil Zeman o Mašínové. ‚Trpěla ve vězení, komunisté ji perzekvovali,‘ zdůraznil historik

Zákonodárci postupně navrhují osobnosti, které by letos v říjnu měly dostat státní vyznamenání. Na předběžném senátorském seznamu je i Zdena Mašínová, komunisty perzekvovaná a vězněná sestra odbojářů, jejíhož otce popravili nacisti. Zeman ale k jejímu vyznamenání nevidí důvod a zároveň ji označil jen za „něčí sestru“. Mašínová už dopředu odmítla od Zemana případné vyznamenání převzít. Doporučujeme Praha 11:35 17. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdena Mašínová (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Opravdu nevidím důvod vyznamenávat někoho jenom proto, že je něčí sestra," prohlásil prezident Miloš Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov. „Můžeme diskutovat o bratrech Mašínech, ale o jejich příbuzných bychom v této souvislosti diskutovat neměli," dodal.

Podle Zdeny Mašínové je to ale zástupný důvod. Prezident by podle ní nikoho z její rodiny nikdy nevyznamenal. „Absolutně by nepřistoupil k tomu, aby ho, pokud jde o jméno Mašín, jakýmkoli způsobem ocenil,“ řekla pro Radiožurnál Mašínová.

Její otec Josef Mašín byl spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem členem slavné protifašistické odbojové skupiny Tři králové a nacisté ho později popravili. Po emigraci svých bratrů, Ctirada a Josefa Mašínových, kteří se zbraní v ruce bojovali proti komunistickému režimu, byla na několik měsíců uvězněna a komunisty celoživotně perzekvována.

Podle historika Michala Stehlíka z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy by si Mašínová vyznamenání zasloužila. „Je to člověk, který trpěl ve vězení, který trpěl v rámci režimu i následně z hlediska zaměstnání,“ podotýká.

Mašínová ale už případné vyznamenání od prezidenta Zemana dopředu odmítla. „Z takových rukou nemůžu nic přijmout. Nikdy, nikdy, nikdy,“ řekla pro iDNES.cz. „Takové individuum, co nás cpe nás na východ, do Kremlu, Číňanům, je podle mě nedůvěryhodné a nebezpečné,“ dodala.

Kdo dostane státní vyznamenání?

Senát představil 27 osobností, které by mohly v říjnu dostat státní vyznamenání. Seznam ale zatím není definitivní, schválit ho ještě musí horní komora jako celek.

Mezi nominovanými je kromě Mašínové třeba i kosmonaut, bývalý europoslanec KSČM a velvyslanec v Moskvě Vladimír Remek nebo tenistka Helena Suková, bývalá ženská světová jednička ve čtyřhře.

Poslanci už koncem května podpořili na státní vyznamenání mimo jiné snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou, fotbalového brankáře Petra Čecha nebo lékaře a popularizátora zdravé výživy Rajko Dolečka.

Sněmovna navrhla na vyznamenání také novináře Josefa Klímu. Ten už ho ale také předem odmítl s tím, že ocenění z rukou prezidenta Zemana nemůže přijmout. Důvodem je podle něj kauza ohledně Ferdinanda Peroutky i Zemanovo napadání žurnalistů.

Spor o Sýse

Sněmovní nominace ale poznamenal především spor o Karla Sýse. Levicový spisovatel a básník už totiž před revolucí dostal od tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka titul zasloužilý umělec. Nyní šéfuje literární příloze Haló novin spojených s KSČM a za komunisty také v roce 2002 kandidoval na Praze 1 do Senátu.

Kritika se snesla především na místopředsedu sněmovny Vojtěcha Pikala z Pirátů, který je zároveň předsedou podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, jenž jména před poslance přináší.

Pikal přiznal, že nevěděl přesně, o koho jde, a pro Sýse by prý už znovu nehlasoval. Jako omluvu pak poslal 50 tisíc korun na účet Paměti národa, která sbírá vzpomínky pamětníků historických událostí.

Nebyl ale sám, kdo udělal chybu. Sociálnědemokratická poslankyně a exšéfka Senátu Alena Gajdůšková přiznala, že si Karla Sýse spletla se spisovatelem, ilustrátorem a filmařem Petrem Sísem.

Poslední slovo ohledně státních vyznamenání má prezident republiky. Miloš Zeman může, ale nemusí návrhům sněmovny, Senátu a vlády vyhovět.