Zemřela jedna z mluvčích Charty 77 Zdena Tominová, po odchodu do exilu pracovala v BBC

Koronavirus k nám byl velice vlídný. Jednoho dne přijde něco dramatičtějšího, míní chirurg Šebek

„Byla by fatální chyba, kdyby se situace měla opakovat a my bychom při ní postupovali stejně. Znamenalo by to, že jsme nepoučitelní,“ myslí si lékař Tomáš Šebek.