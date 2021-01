Očkovací koordinátor Blahuta: Do úterý dostalo v Česku vakcínu proti koronaviru 56 944 lidí

Premiér Andrej Babiš (ANO) na středeční tiskové konferenci prohlásil, že v Česku máme až 75 tisíc naočkovaných proti nemoci covid-19. Podle očkovacího koordinátora Zdeňka Blahuty ale počet vpíchnutých vakcín k úterku nepřekročil ani 57 tisíc. Zvládneme denně naočkovat 100 tisíc lidí, jak plánuje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO)? „Bude záležet na dostupnosti vakcín,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Blahuta. Rozhovor Praha 16:50 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Blahuta | Foto: Filip Jandourek

Kolik lidí máme aktuálně naočkovaných? Premiér Babiš v pátek mluvil o 40 tisících.

K včerejšímu dni (úterý - pozn. red.) je 56 944 proočkovaných.

Otázky pro Zdeňka Blahutu poslal server iROZHLAS.cz v pondělí dopoledne. Po telefonu očkovací koordinátor odmítl mluvit s tím, že se „nemá vyjadřovat“. Rozhovor odmítla domluvit také mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová s tím, že k odpovídání médiím slouží hlavně tiskový odbor resortu. Odpovědi do redakce dorazily ve středu po poledni.

Statistiky je možné sledovat na webu ministerstva. V tuto chvíli jsou nastavené s týdenní aktualizací. Rozhodnutí o tomto způsobu a frekvenci publikace dat učinil Centrální řídící tým. Data o očkování by měla být v detailnějším popisu zveřejňována na pravidelných datových tiskových konferencích ministerstva.

V Česku je přitom už přes 100 tisíc vakcín (ke středě je to 169 tisíc – pozn. red.), odborníci ale kritizují, že je tempo očkování pomalé. Zrychlí se to? Kde vidíte zásadní problémy?

Je vyvíjena maximální snaha tak, aby šlo vše podle plánu. Jak už jsem zmínil, očkování je především závislé na dodávkách vakcín. Chceme, aby byly dávky vakcín spotřebovány vždy předtím, než dorazí další. Nebo alespoň maximum.

Kolik máme naočkovaných? Premiér Andrej Babiš na středeční tiskové konferenci prohlásil, že očkovací centra hlásí 61 474 naočkovaných proti nemoci covid-19. Celkově se ovšem podle předsedy vlády podařilo naočkovat až 75 tisíc lidí. „Dnes v 16.00 zasedne vláda, která rozhodne, že všichni, kdo očkují, budou mít povinnost ve stejný den nahlásit do informačního systému, kolik lidí naočkovali,“ uvedl Babiš. Právě kvůli zpoždění dat od nemocnic se podle něj data pravidelně nezveřejňují.

V prosinci jste v rozhovoru pro Hospodářské noviny tvrdil, že do léta stihneme naočkovat sedm milionů lidí. Podle vládního plánu se ale má běžná veřejnost dostat na řadu až v červenci. Stihneme to?

Očkování pro veřejnost spustíme od 15. ledna, kdy se budou moci zaregistrovat k očkování lidé nad 80 let věku, a od února by se měl systém otevřít pro všechny ostatní dospělé. Budeme se snažit maximálně postupovat podle očkovací strategie.

Ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný na začátku minulého týdne pro server Aktuálně.cz prohlásil, že bychom mohli očkovat až 100 tisíc lidí denně. Kdy se tato maximální očkovací kapacita naplní?

Jak už jsem zmínil, bude záležet na dostupnosti vakcín, potažmo na registraci dalších očkovacích látek.

Počítá se s tím, že se do plánu zapojí praktičtí lékaři, kteří mají naočkovat až 50 tisíc lidí denně. Podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka to ale stíhat nebudou. Máte nějak otestované, že to bude fungovat?

Takto s tím od začátku počítáme v očkovací strategii. Praktičtí lékaři zvládnou bez narušení péče o ostatní pacienty naočkovat zhruba 10 pacientů denně, tedy přibližně 50 tisíc pacientů za den v celém Česku. To je možné zvládnout. Je to však číslo, které počítá se zapojením naprosté většiny praktických lékařů v zemi.

Tato kapacita umožní, aby bylo očkování nabídnuto všem, kteří o něj budou mít zájem. Souběžně bude probíhat očkování v očkovacích centrech.

Budou nemocnice stíhat očkovat, pokud budou na hraně kapacity? Jako například nemocnice v Chebu?

Rezervační systém a očkovací místa budou nastavena tak, aby očkování proběhlo podle plánu. K tomu také slouží připravený metodický pokyn, který upřesňuje organizaci očkování obyvatelstva tak, abychom dosáhli požadovaného konečného stavu. Vzhledem k postupným dodávkám očkovacích látek bude očkování probíhat v několika fázích. Očkovací místa se budou rozšiřovat dle dostupnosti vakcín.

Může se stát, že se vakcíny nestihnou proočkovat? Co pak s prošlými vakcínami bude?

Očkovací strategie je nastavena tak, aby k takové variantě nedošlo.