‚Nemám se vyjadřovat.‘ Resort zdravotnictví postavil kolem očkovacího koordinátora informační plot

Podle vlastních slov řídí „největší logisticko-zdravotnickou akci v dějinách českého zdravotnictví", nesmí ale hovořit do médií. Naposledy očkovací koordinátor Zdeněk Blahuta mluvil v pořadu Interview na ČT24 v polovině prosince, od té doby jako by se po něm slehla zem. Server iROZHLAS.cz opakovaně žádal o rozhovor, ale neúspěšně. Čím to, že se ve veřejném prostoru neobjevuje? „Já se nemám vyjadřovat. Omlouvám se," řekl redakci v pondělí. Praha 12:56 12. ledna 2021

Očkovací koordinátor Zdeněk Blahuta

Svět žije očkováním proti koronaviru. A v Česku ho koordinuje Zdeněk Blahuta, který má řídit nejen nemocnice, očkovací centra a praktické lékaře, ale také armádu i samotné distributory.

Komunikace jen přes tiskové? Už v srpnu se jednotnou komunikace přes tiskovou mluvčí snažil prosadit ministr Adam Vojtěch (ANO). V e-mailu, o kterém informoval server Seznam Zprávy, šéf resortu výslovně zakázal komunikaci s médii. Vše se mělo řešit přes tehdejší mluvčí Gabrielu Štěpanyovou. Seznam Zprávám to potvrdila také hlavní hygienička Jarmila Rážová. „Ano, mám oficiální informaci, že se všechno komunikuje přes tiskový odbor ministerstva,“ uvedla. Mluvčí Štěpanyová nicméně změnu omlouvala tím, že jí šlo o sjednocení. Resort zdravotnictví po Vojtěchovi převzal epidemiolog Roman Prymula (za ANO), který chtěl ale „komunikaci dramaticky zlepšit“. O tom stejném mluvil po nástupu do funkce také současný ministr Jan Blatný (za ANO). „K tomu potřebuji vás, média, novináře, pojďme změnit pocit strachu ve společnosti v respekt,“ prohlásil na konci října. Se špatnou komunikací bojuje Babišův kabinet už od jara. Že si premiér problém uvědomoval, dokazují i dokumenty z jednání vlády, které server iROZHLAS.cz prostudoval. „Předseda rady přivítal členy rady a apeloval opětovně na jednotnou komunikaci vlády navenek,“ stojí v zápisu o zářijové schůzce Rady pro zdravotní rizika.

Navíc má na starost mediální komunikaci, sám ale informace poskytovat nemá.

Ale popořadě. Server iROZHLAS.cz chtěl Blahutu v pondělí požádat o rozhovor. Během telefonátu se chvíli zdálo, že odpovědět na pár otázek pro něj nebude problém.

Redakci se sice omluvil, že má online poradu s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vzápětí ale dodal: „Zkuste to okolo druhé hodiny. Jenom mi řekněte, o čem to bude.“

Ovšem při upřesnění, že by se dotazy měly týkat očkování, bývalý šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv couvl.

„Já se nemám vyjadřovat. Omlouvám se. Na základě přání,“ řekl s tím, ať redakce zkusí oslovit tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví.

‚Standardní přístup‘

Resortní mluvčí Barbora Peterová si nejdříve otázky pro Blahutu vyžádala e-mailem. Co s nimi dál? „Odpovíme na ně, to je jednoduché,“ napsala redakci v SMS.

Další dotaz: „A není tedy možné zeptat se na ně telefonicky přímo pana Blahuty? Říkal, že po druhé hodině bude mít čas.“

„To bohužel není. Díky za pochopení,“ odpověděla Peterová.

Komunikaci s novináři prý Blahutovi nikdo nezakázal, k odpovídání médiím ale podle ní slouží hlavně tiskový odbor. „Nejde o žádný zákaz, ale o standardní přístup,“ uvedla dále mluvčí.

Ještě před měsícem přitom byla situace jiná a koordinátor s novináři mluvil. Hned po uvedení do úřadu – 8. prosince – s ním vyšel obsáhlý rozhovor v Hospodářských novinách, o týden později byl hostem pořadu Interview ČT24.

„Hospodářské noviny s panem Blahutou mluvily ještě před jeho nástupem na ministerstvo zdravotnictví,“ vysvětlila mluvčí Peterová. „Vaše dotazy vyřídíme, to je moje práce, kterou dělám, co nejsvědomitěji to jde. Prosím, respektujte to a nesnažte se organizovat chod ministerstva,“ reagovala na další dotaz.

‚Určitě ne‘

O rozhovor s koordinátorem očkování se v pondělí shodou okolností iROZHLAS.cz pokoušel ještě jednou. S jeho domlouváním přitom redakce začala už koncem loňského roku a tehdy to i ze strany ministerstva vypadalo nadějně.

„Tento týden už bohužel. Příští týden zatím predikovat neumím. Ozvěte se, prosím, ke konci týdne,“ napsala mluvčí Peterová 14. prosince.

Po Novém roce už ale není možné rozhovor získat. „Chtěli bychom s ním probrat, jak se vyvíjí vládní strategie a jestli jsou v tomto ohledu nějaké novinky,“ přiblížila redakce témata.

„Nebudeme to komentovat,“ reagovala Peterová.

Takže s očkovacím koordinátorem tento týden rozhovor možný není? „Určitě ne,“ pravila nekompromisně mluvčí. A potvrdila, že Zdeněk Blahuta, který za svou práci podle Seznam Zpráv pobírá 80 tisíc korun měsíčně, na ministerstvu stále pracuje.

Zakladatel projektu Hlídač státu Michal Bláha zavedenou praxi, kdy by měly jít veškeré informace z ministerstva přes mluvčí, ostře kritizuje.

„Je to nejhorší zlozvyk státních úřadů a jen to ukazuje na to, že mají co skrývat, protože chtějí mít veškerou komunikaci pod kontrolou. Minulý týden jsem to vysvětloval ministrovi (za ANO Janu) Blatnému, jak je důležité být transparentní, data zveřejňovat a mluvit o pozitivech i negativech. To samé jsem říkal i tiskové mluvčí (Barboře Peterové),“ podotýká Bláha.

Podle něj není k tajení informací „absolutně žádný důvod“.

Otázka pro praktiky

Zdeněk Blahuta se po rozhovoru pro Hospodářské noviny stal terčem kritiky. Na dotaz, zda jsou praktičtí lékaři, kteří mají být klíčovou součástí očkovací kampaně, připraveni, totiž odpověděl: „To je spíš otázka na praktiky, ne?“

Koordinátor se neúčastní ani pravidelných tiskových konferencí. Naposledy vystoupil 11. prosince a mluvil o tom, že dodávky vakcín by měly být v Česku v lednu.

Právě na této tiskové konferenci se nechal slyšet, že očkování proti koronaviru je „jedna z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a možná i československého zdravotnictví“. Minulý týden chyběl i na tiskové konferenci, kde ministerstvo zdravotnictví představilo očkovací strategii.

Česko začalo očkovat loni 27. prosince. Podle premiéra Babiše se zatím podařilo vyočkovat asi 40 tisíc dávek vakcíny od společností Pfizer a BioNTech. Počet dodaných dávek ale překonal 100 tisíc.

V úterý dorazilo do Česka přes 8000 dávek vakcíny od americké firmy Moderna. Premiér Babiš přitom v neděli uvedl, že firma dodá vakcínu už v pondělí v počtu 20 tisíc dávek. Podle očkovací strategie má Česko objednaných 80 tisíc dávek od této firmy, která by je měla dodat od ledna do března.

Podle oficiálních informací z minulého týdne je v Česku 19 918 očkovaných. Premiér ale v pátečním rozhovoru pro server Novinky mluvil o zhruba dvojnásobku. Data o počtu očkovaných bude ministerstvo i nadále vydávat jednou týdně – vždy ve čtvrtek.