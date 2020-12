Do léta chceme proočkovat 7 milionů Čechů, s přípravou jsme ale pozadu, říká koordinátor Blahuta

Do léta by mohlo očkování proti covidu dostat až sedm milionů Čechů, první dodávky pak země obdrží na konci prosince. Pro Českou televizi to uvedl koordinátor vakcinační strategie Zdeněk Blahuta. Přiznal také, že s logistickou přípravou i informační kampaní Česko oproti jiným státům zaostává. Praha 10:20 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Blahuty by mohlo do léta očkování podstoupit až sedm milionů lidí, cílem pro kolektivní imunitu je pět milionů naočkovaných | Foto: Filip Jandourek

Prvních deset tisíc dávek by mělo do Česka podle Blahuty dorazit 28. prosince, dalších 260 tisíc dávek by mělo dorazit v únoru. Očkování pak má začít takřka bezprostředně. „V první fázi budeme vakcínu aplikovat v takzvaných očkovacích centrech, což jsou především větší nemocnice, větší pracoviště zdravotních ústavů a vybraná síť krajských nemocnic,“ popsal Blahuta v rozhovoru pro Českou televizi.

Přednost budou mít nejohroženější skupiny obyvatel, tedy lidé starší 65 let nebo pacienti s chronickými onemocněními. „Domnívám se, že řádově do léta jsme i za poměrně velkého a zvládnutelného úsilí schopni oočkovat sedm milionů pojištěnců,“ doufá Blahuta. Aby mělo očkování efekt a vytvořila se kolektivní imunita, mělo by podle něj dostat vakcínu 70 procent dospělé populace.

Klíčovou součástí očkování je také informační kampaň - ta však v Česku ještě nezačala a je ve fázi zadávací dokumentace. Podle Blahuty by mohla být zahájena v druhé polovině ledna či na začátku února, kdy dorazí další dodávky vakcíny. Zároveň však přiznává, že s přípravou kampaně i celkové strategie je oproti sousedním státům Česko pozadu.

„Nějaká strategie podle mého měla být zpracována v létě a mělo se nějakým způsobem to očkování začít řešit,“ míní Blahuta. Doufá však, že se zpoždění podaří do dvou či tří měsíců dohnat.

Postoj veřejnosti

Podle průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas by se nechalo očkovat až 40 procent lidí. Jako hlavní důvod respondenti uvedli ochranu vlastního zdraví a zdraví blízkých, za důležité považují i cestování nebo zrušení povinnosti nosit roušku. Vstřícnější k vakcíně jsou muži a vysokoškoláci.

Naopak 47 procent dotázaných by vakcinaci odmítlo. Podle průzkumu jde hlavně o voliče SPD, pro dvě třetiny odpůrců nehraje roli ani fakt, že by očkování vyžadoval a zaplatil jejich zaměstnavatel.

Průzkumu pro Český rozhlas se zúčastnilo 1052 lidí starších 18 let. Median sbíral jejich odpovědi mezi 8. až 10. prosincem.