Dovedu si představit referendum o Mariánském sloupu, říká pražský primátor Hřib

Od víkendu stojí na Staroměstském náměstí část repliky Mariánského sloupu. Společnost pro jeho obnovu má stavební povolení i souhlas památkářů. Proč vedení hlavního města sloup na Staroměstském náměstí nechce? Chystají pražští radní zavedení mýta za vjezd do centra? A jak pevná je vlastně pražská koalice? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl primátor Zdeněk Hřib z České pirátské strany. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 8:03 19. června 2019

Pane primátore, byl jste se osobně podívat na Staroměstském náměstí na ten kus repliky Mariánského sloupu?

Já jsem se tam byl podívat opakovaně. Myslím, že od okamžiku, kdy tam vlastně je ten petiční stánek, jsem tam zatím nebyl.

Proč?

Bohužel časové vytížení je takové, že času je málo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pražský primátor za Piráty Zdeněk Hřib mluvil i o výstavbě metra D a také o koncepci rozvoje elektromobility v Praze

Máte to asi tři minuty chůze z kanceláře.

Já jsem se podíval hlavně na záznam z toho - bych řekl - incidentu, který se tam stal v sobotu a kdy bylo avizováno to protiprávní jednání, že se tam bude dít, a kvůli kterému tam byl přesunut vůz městské policie tak, aby bylo možné tomu jednání zabránit.

K tomu jednání nicméně přeci jenom došlo, protože byla vytažena ta jedna dlaždice, opět byla vydloubnuta jedna dlaždice ze Staroměstského náměstí. A já bych na tomhle místě rád poděkoval městské policii, jak profesionálně situaci zvládla. Že se nenechala vyprovokovat tím kolem stojícím davem příznivců Mariánského sloupu, který na ně vlastně slovně i fyzicky utočil. A že skutečně toho pána jenom opakovaně vyzvala k tomu, aby zanechal toho jednání, pak ho zvedla ze země a následně ho odvedla stranou.

Dobře tedy. Ten incident souvisí s tím, proč se nechcete jít na Staroměstské náměstí podívat?

Ne, ne, ne. To je skutečně jenom o tom, že jsem to nestihl, nicméně například dneska jsem měl na návštěvě tady na magistrátu pana sochaře Váňu, takže…

Dospěli jste k něčemu?

Já jsem mu zdůrazňoval ten základní problém, který tam vidím, a to je to, že skutečně dochází k tomu, že snahy o stavbu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí jsou opakovaně doprovázeny protiprávním jednáním. To vidím jako velký problém.

Druhý problém té záležitosti vlastně je, že budí tak velkou kontroverzi, že to vlastně štěpí společnost. Už z tohoto titulu to vlastně zjevně nemůže být tím aktem smíření tak, jak je to popisováno některými příznivci té stavby.

Z mého pohledu je zjevné, že to je skutečně především symbol té porážky, té myšlenky tolerance a násilného prosazování jedněch idejí na úkor druhých.

Abych tomu dobře rozuměl: to je symbol té aktuální snahy, nebo toho, jak ten sloup vypadal a že tady stál před sto lety a v těch dávnějších staletích?

Já myslím, že to je celkově to, jak je ten sloup vnímán u nemalé části veřejnosti.

A z čeho vycházíte? Máte na to nějaký průzkum?

Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že ten sloup byl vlastně symbolem politické potupy, proto byl vlastně v roce 1918 shozen.

Dobře, ale je spousta dalších výroků a vysvětlení - i historiků, kteří tvrdí, že to tak úplně nebylo. Že smysl toho sloupu byl úplně jiný.

Já myslím, že nejdůležitější v téhle chvíli skutečně není žádné hledisko historické, hledisko umělecké nebo hledisko náboženské, ale zásadní je v tomto případě hledisko, jak to působí nyní.

Skutečně samospráva jako taková má být suverénem v tom, co se má a co se nemá umístit na náměstí, notabene takto významném náměstí. Je zde jasné usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy z roku 2017, které zaúkolovalo radu v tom, že ten sloup tam stát nemá.

Já, jakožto člen rady, jsem pochopitelně vázán tímto usnesením zastupitelstva. Tak prostě funguje hlavní město Praha a já tedy v tomto ohledu jednám tak, jak jednám.

‚Zastupitelstvo rozhoduje‘

Dobře, je tady to usnesení zastupitelstva. Na druhé straně předtím bylo, v tom předešlém volebním období před rokem 2017, vedení Prahy daleko vstřícnější. Koneckonců Společnost pro obnovu Mariánského sloupu disponuje stavebním povolením. Není tohle přeci jenom už situace, kdy to zašlo tak daleko, že by bylo dobré ten sloup dokončit?

Myslím, že opravdu nelze zpochybnit pravomoc samosprávy určovat si, co má a co nemá stát na náměstí. To stavební povolební je skutečně pouze osvědčením od státu o tom, že ta stavba neporušuje požární hygienické předpisy.

Počkejte, já se omlouvám, že do toho skáču, ale přeci stavební povolení není jenom o tom, jestli to porušuje požární nebo jiné předpisy. Hlavní město Praha jako majitel pozemku bylo ze zákona účastníkem toho řízení. Kdyby mělo námitky - předpokládám, že nemělo -, tak by to stavební povolení přece nemohlo být vydáno. To znamená, že z toho se dá dovodit, že hlavní město Praha tehdy nebylo proti tomu, aby tam ten sloup byl.

Všechny dokumenty, které k tomu vydávalo hlavní město Prahy, byly jasně označeny ustanovením, že se jedná pouze a jedině o souhlas za účelem splnění dikce stavebního zákona.

V těch dokumentech je výslovně napsáno, že nijak nenahrazují tu nezbytnost uzavřít nájemní vztah s Technickou správou komunikací. Potažmo, že o tom nemovitém daru pro hlavní město Prahu bude muset podle zákona rozhodnout nakonec zastupitelstvo hlavního města Prahy. A to zastupitelstvo rozhodlo tak, jak rozhodlo.

Já se omlouvám, že do toho skáču, ale pane primátore, vám přijde logické, aby vlastník pozemku, který nechce, aby na tom pozemku něco bylo postavené, poskytl součinnost tomu, aby ten, kdo to tam chce postavit, dostal stavební povolení? Má to logiku?

Já myslím, že je zjevné, že zastupitelstvo hlavního města Prahy je tady momentálně tím nejvyšším orgánem a zastupitelstvo hlavního města rozhodlo tak, jak rozhodlo.

Ostatně vím, že se objevují lecjaká tvrzení od příznivců stavby Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. A ta se zakládají třeba na tom, že vlastně ten zábor a nájem ve skutečnosti nepotřebují. To není pravda. Oni se soudí s hlavním městem Prahou o to, aby soud nahradil projev vůle města a ten nájem jim byl zasmluvněn.

Ale první instanci hlavní město Praha vlastně vyhrálo, soud nám dal za pravdu. Momentálně probíhá dovolání u Nejvyššího soudu, takže možná, že ta otázka, kterou teď pokládáte, bude zodpovězena soudem.

Což je možná trošku jiná otázka, než kterou pokládám. Ještě jedna věc k tomuto: je pravda, že hlavní město Praha má s tou společností uzavřenou smlouvu?

Momentálně tam existuje jedna dohoda, jedna smlouva o smlouvě budoucí darovací. Tyto smlouvy momentálně nejdou vypovědět, protože tam není možnost je vypovědět. A tyto smlouvy obsahují ustanovení, o kterých jsem mluvil. Tedy, že to nenahrazuje, že je to čistě pro účely splnění dikce stavebního zákona, potažmo, že o tom daru musí rozhodnout zastupitelstvo hlavního města Prahy.

‚Ptát se v referendu‘

Jaký bude další postup? Ve čtvrtek bude jednat městské zastupitelstvo, bude na programu i Mariánský sloup?

To ještě uvidíme, podle toho, jaký se schválí program. Ale s ohledem na to, že máme momentálně na programu 120 bodů, některé z nich jsou opravdu velice zásadní - jedná se tam například o dotace pro městské části na nejrůznější dostavby nebo rekonstrukce škol.

Jedná se o Nemocnici Na Františku, jedná se o celou řadu naprosto zásadních materiálů, tak já úplně, abych pravdu řekl, nevidím pro tuhle záležitost, která z mého pohledu klidně počká do září, prostor na červnovém zastupitelstvu.

Na tom se shodujete v koalici?

To jsme v koalici takto vyloženě ještě neprobírali.

Budete to probírat do čtvrtka?

Záleží na tom, jestli se objeví návrh na to zařadit bod na program, nebo ne. A potom se k tomu nějakým způsobem postavíme.

Ptám se proto, že podle médií tu stavbu minimálně neodmítají šéfové vašich dvou koaličních partnerů. Jiří Pospíšil (TOP 09) ji veřejně podpořil. Jan Čižinský (za sdružení Praha sobě), jestli jsem se dobře díval, ani před těma dvěma lety nehlasoval pro to, aby se od té stavby ustoupilo - pro to usnesení, o kterém jsme mluvili. Nemůže se stát, že vás tyto strany - třeba ODS, která před těma dvěma lety a dříve to usnesení podporovala - přehlasují?

Nevím, jestli si rozumíme. Momentálně jsem vázán usnesením zastupitelstva z roku 2017, to znamená, že…

Předpokládám, že to se dá změnit. To znamená, že pokud by ve čtvrtek většina zastupitelů přišla s tím, že má opačný názor, že Mariánský sloup na Staroměstském náměstí chtějí, tak to udělat mohou, nebo ne?

Revokovat usnesení zastupitelstva je nepochybně možné, ale já to vidím jako problematické z toho důvodu, že se to za dva roky může znovu otevřít, znovu se to může otočit. Nebo za čtyři roky po dalších volbách. Nemyslím si, že tohle je rozumná cesta, jak z toho ven.

Já si myslím, že pro to, aby byla nějaká takováhle záležitost umísťována na jedno z nejfrekventovanějších náměstí v celé zemi, by na to měl být nějaký širší konsenzus, který přetrvá déle než pár let.

Já bych si dokázal představit i referendum vyhlášené, připojené k nějakým volbám, třeba nejbližším sněmovním volbám, kde by se tato otázka rozhodla. To by potom mělo pochopitelně větší váhu, než rozhodnutí zastupitelstva. Takto bych chápal, že jsme se k rozhodnutí dopracovali demokratickými postupy.

Budete to navrhovat?

Já, abych pravdu řekl, vnímám, že to červnové zastupitelstvo je skutečně v této chvíli velice nabité. Je tam 120 bodů programu. Byl bych velice rád, kdybychom o téhle záležitosti mohli rozhodovat nějak v klidu, ne někdy ve čtyři hodiny v noci.

Minulé zastupitelstvo trvalo 22,5 hodiny - končili jsme někdy v 8.30 ráno. Já bych byl skutečně pro to, abychom prostě v červnu probrali ty věci, o kterých už teď vím, že je musíme probrat v červnu.

Hlasování v koalici

Ještě k tomu argumentu... Říkáte, že není shoda na tom, aby to stálo na Staroměstském náměstí. Na druhé straně: pamatujete si, že byl u nějaké stavby v Praze v posledních letech absolutní konsensus? Není to tak, že touhle logikou by se v Praze už nepostavilo nikdy nic?

Ale tam nejde o tu stavbu. Tam jde o souhlas vlastníka pozemku.

Dobře, o to umístění. O to, aby Mariánský sloup stál na Staroměstském náměstí.

Ano, a to je právě velký rozdíl oproti tomu, kde se bavím územním řízení. O tom, jak nemá být nějaká stavba vysoká.

Ale když se bavíme o tom, jestli má stát nějaký dům na Václavském náměstí, tak je to přeci stejné.

To určitě není, protože ten pozemek je soukromého investora, pokud se tedy bavíme o těch záležitostech, které se probíraly nedávno.

Zatímco tohle to je pozemek města. A proto, když chcete stavět něco na cizím pozemku, logicky vám nestačí pouze stavební povolení. Potřebujete především souhlas vlastníka toho pozemku a ten v tuto chvíli příznivci té stavby nemají, protože zastupitelstvo rozhodlo, že tam ten sloup nechce.

Věřím, že tady respektujeme rozhodnutí a vlastnické právo a rozhodnutí vlastníka o tom, co tam chce a nechce mít.

Když jsem se ptal, jestli se nemůže stát, že budete přehlasováni... Kdyby se to stalo, kdyby koaliční partneři hlasovali jinak, než vy, bral byste to jako velký problém?

Já si nemyslím, že to reálně bude problém, který by způsobil snad nějakou koaliční krizi nebo tak něco. Já si dokonce myslím, že většina koaličních klubů bude mít v konečném důsledku volné hlasování.

Takže to v tomto směru nepovažujete za zásadní záležitost?

Já osobně si rozhodně nemyslím, že je to něco, co by mělo způsobit nějakou koaliční krizi, pokud ten dotaz směřuje tímhle směrem.

Jak pevná je současná koalice?

Myslím, že současná koalice především pracuje, plní program. My teď, co nevidět, budeme mít vyhodnocení prvního půlroku - kdy jsme měli první půlroční plán a v červenci budeme vyhodnocovat jeho plnění.

Tam bude možné se zřejmě podívat na to, jakým způsobem se nám daří plnit naše závazky. Z mého pohledu určitě ano. Udělali jsme nedávno celou řadu zásadních kroků - dali jsme jednu miliardu na učitele, na platy učitelů a nepedagogických pracovníků ve školách.

To byste teď mohl vyjmenovávat všechno, co jste udělali. Já jsem se ptal, jestli cítíte podporu, a zeptám se konkrétně, třeba i od předsedy TOP 09 pana Pospíšila?

Hlavně budeme stavět nebo zahájíme tento týden stavbu metra D. A co se týče podpory jednotlivých koaličních stran, tak si myslím, že všechny strany momentálně skutečně podporují tuto koalici.

Je to vlastně hezky vidět i na tom metru D, o kterém se hlasovalo nedávno na zastupitelstvu, kdy všechny koaliční programy byly v podsadě pro. A ten, kdo byl proti, byly opoziční strany ODS a ANO, přestože tvrdily, že budou podporovat investice, a vlastně tuto naprosto zásadní investici - metro D je skutečně jednou z největších dopravních staveb, která se tady bude dít v následujících letech - nepodpořily. Takže je otázka, jak vážně vlastně byly míněny jejich předvolební sliby.

Klimatické závazky

Rada hlavního města v pondělí schválila klimatický závazek Prahy. Mimo jiné jste se zavázali během příštích 11 let snížit objem dopravy aut s benzinovými a naftovými motory na území Prahy na polovinu. To si opravdu představujete, že každý druhý obyvatel Prahy bude mít za 11 let elektromobil?

Dá se říct, že ten směr, který je jednoznačně v příklonu do budoucna k elektromobilitě, víceméně určují světové automobilky, Škoda vyrazí co nevidět se svým prvním plně elektrickým automobilem.

To, co by z mého pohledu měly dělat městské samosprávy, je podpořit infrastrukturu, bez které se rozvoj elektromobility ve městech neobejde.

Ale je reálné, aby opravdu polovina aut v Praze za 11 let jezdila na něco jiného než benzin a naftu?

Já si myslím, že to reálné je.

Máte na to nějaké propočty?

Momentálně vzniká koncepce elektromobility a jejího zavádění do Prahy. Ten plán bude založen na jako vícero záležitostech. Jedna z klíčových je vytvoření sítě stanic pro to takzvané pomalé nabíjení, to znamená - a ukazuje to vícero studií, které byly udělány tady v tomhle směru -, že vlastně rozvoj elektromobility je závislý na tom, že si člověk může nabít auto v noci u svého bydliště.

K tomu je možné využít síť městského osvětlení, kterou Praha disponuje a do které se navíc musí co nevidět významným způsobem investovat. Takže tohle je vlastně příležitost k tomu, jak to pojmout koncepčně a spojit to i s obnovou třeba sítě, kterou plánuje PRE Distribuce. Využít pro to evropské dotace a díky tomu snížit náklady, které bude muset Praha vynaložit skutečně na minimum.

Vy už jste někde říkal, že si představujete, že z každé lampy veřejného osvětlení by mohly být čtyři, když to tak řeknu, zásuvky nebo dráty, aby se tam mohla nabíjet čtyři auta. Kdy bude první taková lampa v Praze?

To je záležitost, kterou teď momentálně zkoumá PRE Distribuce dohromady s městskou společností Technologie Praha, která má na starosti městské osvětlení. A předpokládám, že ty výsledky budou co nevidět…

Co to znamená „co nevidět“? Kdy tedy ta lampa bude?

Já si myslím, že výsledky toho posouzení budeme mít určitě do konce prázdnin.

Ale to budou výsledky posouzení. Potom bude ještě doba, kdy to někdo bude vyrábět.

Ne, tam bude ještě především další zásadní materiál, který musí vzniknout, a to je koncepce rozvoje elektromobility do roku 2030, protože je nutné to naplánovat skutečně systémově.

Koncepce, promiňte, jestli tomu dobře rozumím, se teprve budou dělat. To znamená to včerejší (pondělní) rozhodnutí je bez toho, že byste měli nějaké propočty, nějaká jasná data, jestli to vůbec je možné. Chápu to dobře?

Ale my víme, že to možné je.

Z čeho to víte?

Nejsme první město, který řeší situaci s elektromobilitou a nevynalézáme znovu kolo. Ta záležitost je taková, že Operátor ICT, to je tedy další městská firma, následně naváže na práci Technologií hlavního města Prahy - na ten základní stavební prvek, tedy pomalé dobíjení.

Na základě toho tedy vytvoří nějaký „big picture“, tedy nějaký větší koncepční pohled na to, jak vlastně elektromobilitu v Praze řešit.

To budou otázky, které se budou týkat i jiných způsobů dobíjení než toho pomalého, například rychlodobíjecích stanic, otázku třeba billingu, jak se za to bude platit, jakým způsobem budou označeny ty stanice…

Takže to všechno tedy bude…

… jaké právní aspekty budou mít upřednostnění elektromobilů při parkování nebo jízdě a podobně.

Mýtné na vjezd do centra

Ještě jedna věc mě zaujala v tiskové zprávě k tomu klimatickému závazku. Vy tam píšete, že v plánu jsou konkrétní opatření, mimo jiné i možnost zavést mýtné při vjezdu do centra Prahy. Od kdy to mýtné chcete zavést?

To je záležitost, která se určitě bude muset řešit, protože součástí podmínek pro kolaudaci například městského okruhu jsou i tyto záležitosti. My se k tomu budeme muset postavit nějakým způsobem čelem.

Od kdy je to reálné?

To je záležitost, kterou budou řešit náměstek Hlubuček (Petr Hlubuček za Spojené síly pro Prahu) a náměstek Scheinherr (Adam Scheinherr za sdružení Praha sobě).

Máte jako primátor nějakou představu, od kterého roku by to mohlo být?

No, s ohledem na to, že - jak říkám - podmínkou pro kolaudaci městského okruhu je, že bude vyřešena tahle záležitost, tak to nám víceméně dává i ten nejzazší časový okamžik.

Pro naše posluchače: jaký je to tedy rok?

Momentálně nemáme bohužel zkolaudovanou Blanku. Je stále v takovém pilotním režimu a jednou z překážek je to, že není prostě vyřešená tahle otázka, která byla podmínkou v EIA k posouzení celé stavby.

Dobře, můžete říct rok, kdy je to reálné?

Já myslím, že tohle je ještě otázka na jednání.

Takže vůbec nemáte představu?

Já myslím, že každý v koalici nějakou představu má.

A vy?

Já osobně tu představu nejdřív sdělím našim koaličním partnerům.

Máte už vydefinované, jak široké centrum to bude? Kam to bude platit?

Já myslím, že tyhle záležitosti skutečně budeme ještě řešit nejprve v koalici.

Filharmonie v Číně

Na závěr ještě jedna věc. V pondělí vedení Pražské komorní filharmonie potvrdilo, že čínské úřady odložily na neurčito plánované turné orchestru v Číně, údajně kvůli vaší snaze změnit sesterskou smlouvu mezi Prahou a Pekingem. Vy jste už před časem, kdy tohle to oznamoval ministr kultury (Antonín Staněk z ČSSD) říkal a slíbil na twitteru, že se pokusíte to orchestru vynahradit - zprostředkovat jiná vystoupení. Platí tenhle slib?

Ano, ano, jedná se tedy o to, že rozhodnutí Rady hlavního města Prahy nějakým způsobem znovu vyjednat smlouvu s partnerským městem Peking je bohužel provázeno těmihle vedlejšími efekty.

Podařilo se vám dojednat nějaké vystoupení?

Jenom upozorňuju: ono ještě není jisté, že to turné Pražské filharmonie skutečně nedopadne. Momentálně stále probíhá jednání s například tchajwanskou, tedy tchajpejskou, kulturní a ekonomickou kanceláří tady v Praze. To si myslím, že je na dobré cestě.

Podle toho, jaké mám zprávy, ta jednání stále probíhají. Přeci jenom naplánovat něco takového skutečně není jednoduché. Mám za to, že tohle turné po Číně se plánovalo dva roky.

Určitě se tam nepočítá s tím, že by se to turné v Tchaj-pej třeba uskutečnilo v termínu na podzim, ale prozkoumáváme paralelně ještě další možnost. Řeší to paní radní Třeštíková (radní za sdružení Praha sobě Hana Třeštíková), která je zodpovědná za kulturu v hlavním městě Praze. A tahle záležitost je o tom, že bychom my například zapůjčili Pražské filharmonii Smetanovu síň Obecního domu a byl by koncert v tom aranžmá, v jakém se měl uskutečnit při té čínské cestě. Vlastně i v tom termínu, kdy měli filharmonici do Číny odjet.