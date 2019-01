Primátor Hřib: Libeňský most se začne opravovat až v roce 2023. Problémem jsou rozpočet i dokumentace

Libeňský most se začne opravovat až v roce 2023. V rozhovoru pro server Novinky.cz to řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Oprava mostu přitom byla prioritou a nový primátor kvůli ní kritizoval starou koalici. Problémem je podle Hřiba příprava rekonstrukce a projektová dokumentace. Do té doby bude město investovat, aby most do té doby vydržel. Praha 10:40 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Libeňský most se začne opravovat až v roce 2023 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„(Libeňský most) se začne opravovat až v roce 2023,“ řekl Hřib. Nové pražské koalici totiž vadí připravená projektová dokumentace k opravě, kterou nechal udělat minulý náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Praha chce letos začít s přípravou rekonstrukcí velkých mostů. Oprav ale zatím moc neprovede Číst článek

Podle pražského primátora totiž nejde o citlivou rekonstrukci. „Spočívala v tom, že se ten most napůl zboří a na starých pilířích se postaví nový most,“ dodal s tím, že jiné varianty, jako „že by se třeba nějak rozšiřoval na most dálničního typu, ve skutečnosti nedávají žádný smysl“. Problémem je podle Hřiba také rozpočet, který není nafukovací.

K opravě přitom nemusí vůbec dojít, protože po komunálních volbách v roce 2022 už může Prahu vést jiná koalice s jiným názorem na opravu mostu. Na to Hřib reagoval, že chystají další věci v oblasti pražských mostů.

„Například se začne stavět Trojská lávka. Dostaví se příští rok. V roce 2021 se začne opravovat Hlávkův most, který je ve špatném stavu a je významný z hlediska dopravní infrastruktury,“ řekl.

Zdeněk Hřib | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz