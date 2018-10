VIDEO: Kdo povládne Praze? ‚Pokusím se přesvědčit, že mám zkušenosti,‘ říká lídr Pirátů Hřib

Piráti, Praha Sobě a koalice Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) začali jednat o programu případné koalice v metropoli. Druzí skončili Piráti a teoreticky by mohli získat post primátora. Hostem Interview Plus byl jejich lídr a nováček v politice Zdeněk Hřib. Praha 11:33 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V pondělí Piráti navrhli rozdělení postů v Radě hlavního města Prahy - čtyři radní pro Prahu Sobě, taktéž čtyři pro Spojené síly pro Prahu a dva radní plus post primátora pro Piráty. Od úterý probíhají jednání a ve středu se se poprvé sešly expertní týmy, aby řešily dopravu.

„Navrhovali jsme hned trojstranné schůzky od počátku s tím naším preferovaným uskupením, to znamená Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu. Bohužel na jednání se Spojenými silami byla vyjádřena obava, že když se budeme takhle scházet ve třech, může jít o promarněný čas, protože narazíme na potenciálně blokující téma. Což bude například obsazení postu primátora. Proto jsme k naší nabídce přibalili náš recept na řešení tohoto problému," řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Zdeněk Hřib.

Volby v Praze vyhrála ODS, třetí skončila Praha Sobě a čtvrté Spojené síly pro Prahu. Lídr Pirátů je nováček v politice a nepříliš známá osoba.

Do politiky se Hřib rozhodl vstoupit, když si uvědomil, že nemůže hlasovat. „Jakožto registrovaný příznivec můžete dělat u Pirátů téměř cokoliv, ale jedinou věc můžete dělat jen jako člen, a to je hlasovat. A to byl okamžik, kdy jsem si uvědomil, že můžu napsat celý program pro zdravotnictví, ale nemůžu si o něm zahlasovat. To byl zlomový okamžik, kdy jsem se rozhodl vstoupit do strany,“ popsal Radiožurnálu Hřib.

V komunálních volbách získali Piráti v Praze přes 17 procent hlasů a skončili druzí. Je to jejich nejlepší výsledek v historii pražských komunálních voleb.