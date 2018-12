Primátor Hřib: Stavbu metra D chceme zahájit do čtyř let. Nyní je nejzásadnější vykoupit pozemky

Během svého volebního období chce pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) změnit bytovou politiku města, začít stavět trasu metra D nebo dostavět nové tramvajové koleje na Václavském náměstí. „Potřebujeme propojku přes horní konec Václavského náměstí a ideálně i další, která by měla vést kolem hlavního nádraží," řekl primátor hlavního města Radiožurnálu. „Projekt bude realizován na rozhraní tohoto volebního období,“ doplnil. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 16:05 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Primátor hlavního města Zdeněk Hřib se chce v příštích čtyřech letech zaměřit na dostupné bydlení a dopravu. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud získám funkci v Radě hlavního města, tak bude nutné zbavit se všech dalších funkcí.“ To jste řekl v květnu serveru Lidovky.cz. Kdy to hodláte udělat? Ještě se to totiž nestalo. Jste členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a také ředitelem Institutu pro aplikovaný výzkum

My jsme měli v naší povolební strategii, kterou jsme zveřejnili před volbami, uvedené jasné termíny pro tyto záležitosti.

Ano. Tři měsíce, tuším.

Konkrétně tři měsíce od doby zvolení do Rady hlavního města. To znamená, že v mém případě ten termín vyprší v únoru.

Ve správní radě VZP už běží výběrové řízení otevřené pro mého nástupce. Uzávěrka je 10. prosince. Piráti totiž chtějí pohlídat ve správní radě VZP zásadní záležitosti týkající se modernizace informačního systému VZP, což znamená, že mého zástupce musí převolit plénum Poslanecké sněmovny. Přesto si myslím, že je realistické to stihnout do termínu, který jsme si určili.

V Institutu pro aplikovaný výzkum, to je nevládní organizace, by se na konci ledna mělo uzavřít účetnictví, jako každý rok se udělá audit, a následně to předám.

Platí tedy, že z obou institucí odejdete?

Ano. Kromě toho jsem zastával i post garanta zdravotnictví v Pirátské straně, ale tam už jsem ohlásil svůj konec.

Před volbami jste také slíbil, že do dozorčích rad městských společností budete posílat odborníky. Opozice vás ale kritizuje, že se to v případě převolení dozorčích rad tří městských společností nedaří. Konkrétně to byl Dopravní podnik Praha, Technická správa komunikací a pražské Výstaviště. Jak se na ty výtky díváte?

Já si naopak myslím, že se nám to daří velice dobře. V Dopravním podniku máme například dva zástupce. Jedním z nich je člověk, který se dlouhodobě věnuje dopravě, a druhý je i v představenstvu Dopravního podniku města Brna. Troufnu si tedy tvrdit, že odbornost těchto osob je naprosto nezpochybnitelná.

A co bývalá radní za Stranu zelených Petra Kolínská, která zůstala v dozorčí radě Dopravního podniku?

Ta je nominantem Prahy sobě. My ostatním stranám samozřejmě nabízíme pomocnou ruku při výběrových řízeních, ale v zásadě neřešíme, jakým způsobem vybírají své nominanty. Petra Kolínská ale byla v dozorčí radě už dříve, takže tam zjevně je praxe a kontinuita.

Jistě, ale bráno touto logikou byste tam mohli nechat všechny, kteří do té doby seděli v dozorčí radě Dopravního podniku.

Na to, jakým způsobem přistupují k výběru do dozorčích rad, se ale musíte zeptat našich koaličních partnerů. Piráti pořádají otevřená výběrová řízení. Momentálně se nám o pozice v městských firmách přihlásilo asi 150 zájemců. V těchto dnech už běží první kolo pohovorů, někteří zájemci jsou naplánováni dokonce na půl desáté večer, takže na tom skutečně intenzivně pracujeme.

Je tedy Petra Kolínská podle vás typem odborníka, který má mít místo v dozorčích radách městských podniků?

Petra Kolínská je nominantem Prahy sobě a my toto jejich rozhodnutí respektujeme.

Ten předvolební závazek se tedy týká pouze Pirátské strany. Nebudete jako primátor trvat na tom, aby stejná pravidla dodržovali i vaši koaliční partneři?

My jdeme příkladem. Myslíme si, že je správné například dělat výběrová řízení. Bylo by přece jenom obtížné chtít po někom, aby dodržoval nějaká pravidla, kdybychom je sami nedodržovali.

Konkrétní výběr odborníků do dozorčích rad je ale na konkrétních koaličních partnerech. Pokud ten člověk má nějakou praxi v dozorčí radě dopravního podniku, tak můžeme dost obtížně zpochybňovat jeho odbornost.

Ozvali bychom se v případě, že by ten člověk neměl vůbec žádnou odbornost, nebo pokud by byl kontroverzní, kdyby na něj bylo podáno nějaké trestní oznámení nebo něco takového.

Rozumím, ale to byste nemuseli obměňovat žádnou dozorčí radu. Mohli byste říct, že všichni mají zkušenost z dozorčích rad z předešlého období.

Já myslím, že je nezbytné, aby tam byli také lidé, kteří požívají důvěru zastupitelského klubu.

Proč jste nenechali v dozorčí radě Dopravního podniku žádné místo opozici? Tuhle výtku proti vám použila Občanská demokratická strana i hnutí ANO.

Opozice má v Dopravním podniku jedno místo ve výboru pro audit. Myslím si, že to je orgán, který umožňuje mnohem lépe realizovat úlohu opozice, tedy kontrolní roli.

Nebylo to spíše proto, že jste si potřebovali uvnitř koalice rozdělit místa, aby každý měl něco, a už nezbylo na opozici?

Já myslím, že tak to není. Opozice dostává místa v dozorčích radách i dalších městských společnostech. Nechystáme se zcela eliminovat opozici z městských společností nebo odstranit jejich kontrolní roli.

Stavba metra D

Jaké jsou vaše další plány s pražským Dopravním podnikem?

Chceme se zaměřit zejména na zahájení stavby metra D a také na stavbu některých tramvajových tratí v Praze. To si myslím, že jsou ty nejzásadnější úkoly. Pochopitelně se ale jedná i o zvyšování komfortu cestujících a další věci.

V souvislosti se stavbou metra D tady mám dva titulky. Jeden je z článku ze zpravodajského serveru České televize z 6. února 2017 s titulkem: ‚Stavět se začne za dva roky, hotovo bude v roce 2023.‘ Jako druhý jsem si vybrala titulek vašeho rozhovoru pro deník Právo před týdnem a ten zněl: ‚Stavbu metra D zahájíme do čtyř let.‘ Jak to tedy bude?

Je to tak, že stavbu zahájíme do čtyř let.

V prvním případě to byl, řekněme, iluzorní plán.

Nebyl to náš pán, patřil předcházející koalici a byl nereálný. Záměrem podle mě bylo ukonejšit veřejnost, protože pokud to do tohoto roku nedokončíme, utíkají nám ne úplně malé evropské dotace v řádech jednotek miliard korun. My budeme jednat o změně podmínek evropských dotací. Chtěli bychom ty peníze buď využít na něco jiného, nebo změnit podmínky dotace. Stavba metra bude ale v tomto volebním období zahájena, nicméně dokončení prvního úseku bude až v období příštím.

Jaké konkrétní nejbližší kroky máte v plánu, aby se skutečně stavba metra D po letech rozběhla?

Máme naplánovanou prezentaci aktuálního stavu přípravy projektu metra D od Dopravního podniku, ale pochopitelně tou nejzásadnější prioritou jsou výkupy pozemků. To je záležitost, ve které se, pokud to bude potřeba, budu angažovat i osobně.

Také jste mezi svými prioritami zmínil stavbu tramvajové linky na Václavské náměstí. Podle předchozích výroků by se tramvaje na Václavské náměstí mohly vrátit až v horizontu, řekněme, osmi let. Vy jste ale zmínil mnohem kratší časový úsek.

Je to jednoznačně priorita. Každý může momentálně vidět drtivé dopady na tramvajovou síť v momentě, kdy například praskne kolej ve Spálené. Není tam totiž žádná jednoduchá objízdná trasa, kvůli tomu je trať v Ječné ulici přetížená. I. P. Pavlova odbaví každý den více cestujících než Letiště Václava Havla.

Ten problém je tady zjevný a je dlouhodobý. Potřebujeme proto tu propojku přes horní konec Václavského náměstí a ideálně i tu další propojku, která by měla vést kolem hlavního nádraží. Ten projekt je v určité fázi přípravy. Částečně už jsou koleje v okolí Muzea. Projekt tady je a bude realizován někdy na rozhraní tohoto volebního období.

Má ten projekt tedy už povolení?

Stále se ještě připravuje, ale podle plánu, který mi předával náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z Prahy sobě, je ten čtyřletý horizont realistický.

Jakou máte rozpočtovanou cenu?

Jedná se o řádově stovky milionů. V poměru cena/výkon je to ale jeden z nejlepších projektů, který v Praze máme.

Plánujete v Dopravním podniku nějaký audit nebo kontrolu toho, jak ve vašich pozicích postupovali předchůdci? Narážím na to, že v minulosti bylo poměrně častým terčem kritiky, řekněme, působení advokáta Květoslava Hlíny v některých městských společnostech.

Můj náměstek pro dopravu Adam Scheinherr už sdělil vedení Dopravního podniku, že chce, aby se aktivity advokáta Hlíny omezily pouze na nezbytně nutné minimum, aby se neúčastnil už jednání statutárních orgánů . To je, řekl bych, náš vztah k tomuto konkrétnímu smluvnímu dodavateli Dopravního podniku.

Což tedy znamená, že se doteď těch jednání účastnil?

Donedávna se jich účastnil.

Dostupné bydlení

Dalším vaším tématem je dostupnost bydlení. Před několika dny byl prezentován závěr analýzy vašeho stranického kolegy Adama Zábranského ohledně městských bytů, které má ve správě Magistrát hlavního města Prahy. Podle slov radního z ní vyplynulo, že zhruba ve třech tisících městských bytů jsou nájemníci, kteří bez řádného důvodu platí příliš nízké nájemné. Co s nimi chcete dělat?

Zhruba v polovině těch bytů je nájemní smlouva na dobu neurčitou, v druhé na dobu dvou let. Smlouvy na dobu neurčitou pak představují pro město skutečně velký problém, jsou reálně nevypověditelné.

Budeme tedy usilovat o postupné zvyšování nájemného, tak aby se přiblížilo tržní úrovni. Předchozí vedení města ale bohužel tuhle záležitost zanedbalo a kvůli tomu bude trvat hodně dlouho. Výnos nájemného budeme pochopitelně používat na další řešení bytové krize v Praze.

A co ty další byty, kde nejsou smlouvy na dobu neurčitou?

Ty doběhnou do těch dvou let a následně je možné byty přidělit v souladu s aktuální bytovou politikou města, která by ale měla doznat nějakých úprav. Například plánujeme, že zrušíme rezervace bytů například pro soudce. Tam se jedná o asi 50 bytů.

Komu prioritně budete chtít ty byty přidělovat?

Nejdříve budeme připravovat novou bytovou politiku, ale to je dokument, který musí projít nejprve Radou hlavního města. Debata zatím ještě neproběhla.

Co by měli být priority podle vás? Lákání zdravotníků, lákání učitelů, lákání hasičů nebo zkrátka na co byste se chtěl zaměřit?

V obecné rovině by mělo jít o podobné okruhy, jaké jsou řešeny dosavadní bytovou politikou. Jedná se obecně o občany, kteří jsou sociálně slabší.

Zadruhé jsou to určitá preferovaná povolání, bez nichž se chod města neobejde a město je prostě potřebuje. Dále jsou to například senioři nebo mladí lidé. Jde o zpřesnění pravidel. A Praha navíc nemá byty k tomu, aby mohla pravidla reálně dodržovat. Některé jsou například neobývatelné a musí se zrekonstruovat.

Nemáte konkrétnější představu?

Na tomto plánu momentálně pracuje náš radní pro bydlení, pro správu městského bytového fondu Adam Zábranský. A poté, co bude ten dokument projednání v Radě, tak jej samozřejmě představíme veřejnosti.



Moje politická idea je taková, že bychom rozhodně neměli přidělovat městské byty za zvýhodněnou cenu lidem, kteří si mohou bez problémů dovolit komerční nájem na i velmi dobré adrese, tak jako se tomu dělo doposud.

Konkrétně jste ale zmínil pouze soudce a zhruba 50 bytů, kterých se to týká.

To nejsou jenom soudci. Máme tam případ například státního zástupce, který ve skutečnosti už ani státní zástupce není, protože byl zbaven funkce v kárném řízení, a tento člověk přesto nadále obývá městský byt za zvýhodněnou cenu.

Následující půlrok

Jaké budou vaše priority pro dalších šest měsíců?

V koaličních mechanismech máme zakotvený princip takzvaných půlročních plánů. Jedná se tedy o to, že první kolo plánování proběhne v lednu, kdy si řekneme, v příštích šesti měsících se dosáhne tady toho. Poté se setkáme, vyhodnotíme ten předchozí půlrok a naplánujeme půlrok další. Tím rozkrájíme náš koaliční program pro čtyři roky na menší časové úseky.

Rozumím, ale mohl byste uvést opět nějakou konkrétní prioritu?

Osobně, protože v mojí gesci je například otázka IT, budu usilovat o to, aby se vyvázal magistrát ze závislosti na několika málo dodavatelích. Budeme usilovat o to, aby vznikly nové digitální služby pro občany Prahy, díky kterým si budou moct své záležitosti vyřídit z domova.

Možná ještě konkrétněji, dokázal byste mi říct, co to bude za digitální službu? Jedná se o přípravu portálu, přes který si budete moct vyřídit například přihlášku dítěte do mateřské školky, zaplacení poplatků za psa, nebo pokud jste hospodský, si budete moct požádat o zábor zahrádky.

To jsou ale i agendy městských částí. Budete tedy vytvářet program pro městské části?

Ano, některé ty věci budeme muset připravovat pochopitelně v součinnosti s městskými částmi. Ale městské části to momentálně nevnímají špatně. Nemají žádný problém s tím, že to chceme centralizovat, pokud jsou naše cíle stejné.

Váš osobní plán tedy je, aby toto začalo do půl roku fungovat.

Můj osobní plán je, že to budeme muset připravit a následně vysoutěžit v otevřených výběrových řízeních, aby to nebyla pro někoho malá domů. Začne to fungovat v tomto volebním období.