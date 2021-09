Opravy v Praze jsou nevyhnutelné a s volbami nesouvisí, stav byl neúnosný, brání se primátor Hřib

Některé dopravní uzavírky v Praze komplikují občanům život déle, než se plánovalo. „Ne všechny opravy se vejdou do dvou měsíců o prázdninách, něco z toho neplánovaně přechází do září,“ vysvětluje pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v rozhovoru pro Radiožurnál. Současné vedení města podle něj převzalo dopravní situaci v zoufalém stavu a nepomáhá ani zvyšující se počet aut v metropoli nebo strach z MHD kvůli koronaviru. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 18:26 9. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uvažujete o vyhlášení stavu nebezpečí v hlavním městě, jak vás k tomu v otevřeném dopise vyzval prezident republiky?

To určitě ne, ale trochu mě překvapilo vyjádření Miloše Zemana, protože za poslední roky, co si pamatuji, tak pan prezident o Pražany neprojevil vůbec žádný zájem. V rámci svých výjezdů za občany se Praze velice důsledně vyhýbal, takže tyto výzvy vnímám jako zapojení pana prezidenta do předvolební kampaně, která už dávno přesáhla meze slušnosti a dobrého vkusu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se Zdeňkem Hřibem

Nezvažujete rezignaci, případně omluvu Pražanům, k čemuž vás také Miloš Zeman vyzval?

Jedná se skutečně o předvolební folklór, v duchu toho bych měl teď vyzvat pana prezidenta ke zvážení jeho rezignace třeba kvůli tomu, že hájí zájmy spíše jiných mocností namísto České republiky v kauze ruských agentů nebo výbuchu ve Vrběticích nebo kvůli neschopnosti dodat národu sílu v době koronavirové krize.

Ale místo toho bych rád pozval pana prezidenta k nám do podhradí, aby si našel na Pražany čas, který se mu doposud nepodařilo ve svém pyžámkovém programu uvolnit.

Více aut a strach z MHD

Zeman kritizuje v dopise Hřiba kvůli dopravní situaci v Praze. ‚Předvolební kampaň,‘ reaguje primátor Číst článek

Pojďme se bavit o dopravě v Praze…

Poprosil bych Pražany o trpělivost, Prahu jsme převzali ve velice špatném stavu, bylo to v době, kdy tady byla spadlá Trojská lávka, tři mosty byly před zavřením kvůli špatnému stavu a bylo to dáno tím, že tady byl velký vnitřní dluh na dopravní infrastruktuře…

Neměly by se jednotlivé stavby uvážlivěji naplánovat, aby doprava nebyla paralyzovaná?

Opravovali jsme i v době koronavirové krize, ale protože byl nižší provoz na silnicích, tak to samozřejmě málokdo zaznamenal. Nicméně teď opravujeme také, ne všechny (opravy) se vejdou do dvou měsíců o prázdninách, něco z toho neplánovaně přechází do září. Problém je ten, že aut je tady na silnicích více, v hlavním městě za posledních deset let stoupl počet aut o třetinu.

Další problém je to, že díky populistickým výrokům některých politiků, mimochodem také pana premiéra Babiše, kteří strašili koronavirem v MHD, došlo k tomu, že někteří lidé přesedli z MHD do aut.

Kdy se doprava v hlavním městě zlepší? Poslechněte si celý pořad Dvacet minut Radiožurnálu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem.