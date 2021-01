Hřib trvá na autonomii krajských koordinátorů očkování. ‚Chceme, aby to, co určí, bylo svaté,‘ uvedl

Z pohledu Prahy je zásadní, aby při očkování proti covidu-19 měl hlavní slovo krajský koordinátor a po doručení dávek nezasahovali do jejich distribuce vládní politici. Po úterním on-line jednání hejtmanů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) to řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Zástupcům krajů a Prahy vládní politici představili aktualizovanou očkovací strategii a plánovaný rezervační systém. Praha 16:16 5. 1. 2021 (Aktualizováno: 16:46 5. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Hřib | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aktualizovaná strategie se podle Hřiba v základních rysech neliší od dokumentu, který byl krajům doručen před Vánocemi. Nyní dostanou kraje čas do pátku, aby novou verzi dokumentu připomínkovaly, řekl dále primátor.

Z pohledu Prahy je podle něj zásadní, aby byla organizace vakcinací na úrovni metropole co nejvíce pod kontrolou krajského koordinátora. „Chceme, aby to, co určí krajský koordinátor, bylo svaté, tak aby nedocházelo k nežádoucím zásahům vládních politiků do distribuce vakcín,“ uvedl.

Zásadní je to podle něj proto, aby koordinátor na základě odborného zhodnocení mohl určit distribuci dávek mezi prioritní skupiny. Hřib dodal, že z pohledu vedení metropole nežádoucí zásahy shora do řešení epidemie se děly například v létě v souvislosti s distribucí ochranných pomůcek.

PŘEHLEDNĚ: Rozvolnění opatření v nedohlednu, očkování nevhodné pro děti i tlak na praktické lékaře Číst článek

Do Prahy by podle primátora mělo v lednu dorazit 40 000 dávek vakcíny. Z toho asi 7000 dávek chce město využít pro očkování lidí mimo rezervační systém, který vláda plánuje spustit 15. ledna. Tyto dávky určené pro vakcinaci klientů a personálu domovů pro seniory by měl z dodávek pro očkovací centra zajistit právě krajský koordinátor. Město pro očkování využije i vlastní mobilní týmy.

Kapacita pro očkování je podle Hřiba v Praze prozatím dostačující. Stát určil v metropoli devět očkovacích center.

„Na jednání zaznělo, že některé z nich by už teď měla být kapacitně schopna naočkovat 600 lidí denně,“ řekl Hřib a dodal, že tuto kapacitu by mělo mít každé z center. Kromě toho magistrát spustí vlastní centrum v Městské poliklinice ve Spálené ulici.

Pokud jde o rezervační systém, měl by podle Hřiba řešit otázku informovanosti praktických lékařů v dalších fázích očkování, kdy se do něj mají podle plánů vlády zapojit. Důležité je podle primátora i to, aby si praktik mohl v systému sám zkontrolovat, kdo z jeho pacientů už byl očkován, a mohl kontaktovat ty, kteří ne a nemají ani rezervovaný termín.

Půta: Málo času, málo vakcíny

Libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi (Starostové pro Liberecký kraj) přijde postup při vytváření očkovací strategie zvláštní. Na její připomínkování mají kraje podle něj málo času. Za zásadní problém nadále považuje také nedostatek vakcíny.

„Strategii (v úterý) představují na tiskovce, my to máme připomínkovat do pátku. Tak bych charakterizoval celý systém komunikace,“ uvedl Půta. Podle něj dokumenty ke strategii dostali představitelé kraje teprve dnes, připomínky k nim zatím sdělovat nechce. „Komentovat něco, co jsem neměl šanci číst, není úplně rozumné,“ přidal.

Naše kapacity jsou vyčerpané. Lidé čekají déle, ale nemáme, jak posílit služby, říká šéf záchranářů Číst článek

Upozornil také na to, že dokud nebude dost vakcín, tak nelze slibovat, že se bude očkovat. „Jen u nás v kraji máme 17 tisíc lidí starších 80 let a já mám tady před sebou, že dostaneme příští měsíc 14 tisíc vakcín a ještě z toho musíme podruhé očkovat ty, které budou očkovat tento měsíc poprvé. Takže mi jich moc nezůstane pro lidi, co se budou registrovat v tom systému,“ vysvětlil.

Naopak podle hejtmana Vysočiny Vítězslava Schreka (ODS) je vládní strategie podrobná a srozumitelná, veškerou práci s očkováním ale nechává na krajích.

„Já si ji (strategii) budu chtít v klidu celou pročíst a budeme ji se svým týmem nějak analyzovat, abychom k tomu když tak dali připomínky. Ale v tuto chvíli mi připadá, že je to promyšleno dobře. Je to promyšleno dobře metodicky, veškerá práce jde samozřejmě za námi,“ popsal. Připomínky mohou hejtmani předložit do pátku.