Zdeněk Hřib: Opozice ztratila legitimitu kritizovat, když nehlasovala pro geologický průzkum metra D

„V Praze se řeší celá řada věcí a jen velmi málo lidí má detailní přehled o všem,“ vysvětluje primátor, proč se chystá v polovině ledna představit radním i veřejnosti, jak současné vedení magistrátu město spravuje a v jaké fázi jsou aktuálně jednotlivé projekty. Chce tak vyvrátit námitky opozice i některých koaličních partnerů, podle kterých Praha pod Hřibovým vedením stagnuje.

Chystáme lepší průjezd Prahou

Primátor odmítá, že by se vedení města dostatečně nevěnovalo nejpalčivějším problémům, kterými jsou otázky dopravy a také bydlení.

„Opozice ztratila legitimitu kritizovat, že se v Praze neinvestuje, když nezvedla ruku pro financování geologického průzkumu metra D,“ argumentuje Zdeněk Hřib. Právě start přípravných prací na vybudování nové linky metra považuje primátor za zásadní úspěch magistrátu.

„Základní problémy Prahy jsou dopravní investice, řešení dostupnosti bydlení, změn klimatu a digitalizace.“ Zdeněk Hřib

Za dopravní problémy, kterým čelí například Praha 6, mohou podle něj do značné míry jeho předchůdci, kteří podcenili napojení tunelu Blanka na stávající komunikace.

Současné vedení radnice podle Hřiba chystá vylepšení řešení vnitřního městského okruhu tak, „aby se změnil z dálnice uprostřed města na skutečně reálnou městskou komunikaci, jakou můžete vidět třeba ve Vídni na Ringstrasse“.

Přidali jsme miliardu učitelům

Kritika vůči primátorovi míří také na způsob, jakým prezentuje své aktivity veřejnosti. Mediální obraz současného vedení města je podle kritiků spíš osobním Hřibovým marketingem než skutečným informováním o činnosti magistrátu.

„To, o čem informuji občany, je ze všech gescí, které v Praze máme,“ brání se primátor obvinění, že neřeší témata, která obyvatele Prahy skutečně pálí.

„Za jednu ze zásadních věcí třeba považuji, že jsme přidali jednu miliardu učitelům na to, aby měli žáci v Praze kvalitní vzdělávání a aby nám neutekli učitelé dělat skladníky do Amazonu nebo jiného podniku, kde si vydělají víc než ve školství, protože vláda není schopná zajistit jejich odpovídající finanční ohodnocení.“

Politická smlouva s Pekingem

Zcela v rámci kompetencí primátora podle Hřiba byla i jeho vystoupení, v nichž se věnoval zahraničněpolitickým otázkám. „Mnou iniciované mediální výstupy ohledně partnerské smlouvy s Pekingem byly dva,“ hájí se s tím, že ostatní vyjádření už byla pouze reakcemi na dotazy ze strany médií nebo kroky čínského ministerstva zahraničí.

„Naše iniciativa směřovala naopak k tomu, abychom odstínili Prahu od zahraniční politiky,“ argumentuje Zdeněk Hřib.

„Předchozí politická reprezentace ji do těchto témat zatáhla tím, že umožnila vložit čínské straně článek číslo 3 o politice jednotné Číny do smlouvy mezi dvěma městy, kde neměla co dělat, a tuto chybu jsme se snažili napravit.“

