Nabídku Spolu na většinu v radě oceňuji. Mnoho věcí ale ještě leží na stole, podotýká primátor Hřib

Pražská koalice Spolu nabídla Pirátům a STAN celkem šest míst v jedenáctičlenné radě hlavního města. Je to akceptovatelná nabídka?

Je to nabídka, kterou oceňuji, i když přišla po téměř čtyřech měsících. Je to jednoznačně vývoj správným směrem, který dává smysl. Kdyby ale tato nabídka přišla v říjnu, mohli jsme si toto intermezzo minimálně tři měsíce ušetřit.

Ze dvou výhrad, které jsme my i STAN měli v prosinci k původní nabídce, se jedna podařila téměř vyřešit. Druhá se ještě musí prodiskutovat. Vyřešit se tedy podařila otázka poměrů v radě. Místo šesti míst by měli mít tedy pět, takže nebudou mít zároveň většinu v radě i primátora.

O tom jsme mluvili od prvopočátku, že výsledek koalice Spolu nedopadl tak, jak si ho původně nakreslili na 40 procent, ale jen na necelých 25 procent. A s tím opravdu nemohou vládnout celému městu.

A ten háček?

Háček zůstává ale i v tomto případě, protože koalice Spolu si toto místo ještě tak úplně neškrtla, protože zatím jsou dohodnutí jen uvnitř koalice, kdo o to křeslo přijde. Řekl bych, že je to hotové tak z 85 procent.

Druhá věc, která zůstává, je to, že jsme stejně jako STAN protestovali proti tzv. investičnímu gubernátorovi, který by de facto tuneloval gesce ostatních koaličních partnerů.

Můžete to blíže vysvětlit?

Vykostil, vykleštil, osekal. Můžeme pro to najít asi spoustu dalších slov. Obecně šlo o to, že všechny investice by měl dělat investiční gubernátor, takže třeba takový radní pro dopravu by potom vlastně byl akorát odpovědný za zácpy, ale neměl by vliv na opravy silnic nebo budování metra D.

Od tohoto požadavku ale přece už koalice Spolu upustila...

Formálně ano, nicméně se objevila jiná novinka, která se zdá být jen variací na tento původní návrh. Gesce investičního gubernátora zmizela, ale objevila se tam gesce tzv. městských služeb, což je opět záležitost, která v Praze nikdy předtím nebyla, stejně jako i zmíněný investiční gubernátor.

Maximální vstřícnost

Vy jste zatím neměli možnost probrat, co je myšleno funkcí radního pro městské služby a infrastrukturu?

My jsme tuto otázku otevřeli na jednání, úplně ke konsensu jsme ale nedospěli. Je k tomu naplánovaná samostatná schůzka a následně další jednání vyjednávacího týmu, který se sejde v pondělí. Jde ale o věc, která na stole stále ještě leží, protože kdybych to bral čistě jenom tak, jak to je teď, tak de facto je ta nabídka pro Piráty ještě o něco horší než ta nabídka prosincová.

Je ale lepší pro STAN. Tam se nám opravdu podařilo Spolu vysvětlit, že skutečně to jedno místo pro ně v radě neodpovídá volebnímu výsledku. Dostávají tedy ještě to druhé, takže vlastně zdvojnásobili počet křesel, a zároveň tedy získávají gesci školství, která ovšem byla původně u nás, takže my oproti prosincové nabídce jsme vlastně na tom o gesci školství méně. Ale to je záležitost, kterou si musíme lépe prodiskutovat, co se myslí tím obsahem gescí, které tady nikdy předtím nebyly.

Podle předsedy zastupitelského klubu Spolu Zdeňka Zajíčka z ODS je nabídka maximálně vstřícná. Z vašich slov je cítit, že vy si to nemyslíte...

To je otázka, co si představujeme pod pojmem maximálně. Tato slova byla totiž používaná i u prosincové nabídky. Teprve pak se ukázalo, že opravdu to nebylo v souladu s výsledky voleb.

Ale je tady na stole nabídka nová, která, jak už jsem říkal, řeší tu naši jednu výhradu. Tím pádem si myslím, že to skutečně vyřešilo problém hnutí STAN. To je v pořádku. Ještě si musí vnitřně říct, komu tu jednu židli škrtnou ve Spolu, ale to je jejich věc, to já respektuji. No ale jak říkám, je nutné vyřešit záležitost investičního gubernátora, protože městské služby prostě teď působí jako variace na původní problém. Ale k tomu je naplánovaná schůzka, budeme to řešit. Jsme připraveni na intenzivní jednání.

Do jaké míry vám tedy vyhovuje návrh na rozdělení gescí?

Když se podíváme na ty gesce, které jsou nám nabízeny, tak ano, mohu konstatovat, že gesce dopravy, životního prostředí, majetku, inovací a IT se de facto vztahují k těm prioritám, se kterými jsme do toho šli. Ovšem za předpokladu, že to budou skutečně plnohodnotné gesce, a nikoli pouze prázdné skořápky, vytunelované investičním gubernátorem.

Co bude znamenat pro dopravu v Praze další fáze rekonstrukce Barrandovského mostu? Jak velké dopravní komplikace způsobí rekonstrukce horní poloviny Václavského náměstí? Proč koalici Spolu tolik vadí Aliance stability? A proč by měly být korunovační klenoty vystaveny trvale? Poslechněte si celých 20 minut Radiožurnálu.