Zemřel profesor Zdeněk Jičínský. Signatáři Charty 77 a členovi Občanského fóra bylo 91 let

K e-mailům ministrů se veřejnost v Česku nedostane. Premiér Babiš není první, kdo toho využívá

Veškerá úřední korespondence musí být evidována ve spisové službě. Co evidované není, není ani úřední a nepatří to na veřejnost. Tak by se dal shrnout rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 2013.