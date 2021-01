Blatný k očkování Kabátka: Nejsem ten, kdo mění ředitele VZP. Očekávám, že z toho vyvodí důsledky

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který se nechal přednostně očkovat, by měl ze svého jednání vyvodit důsledky. Očekává to ministr zdravotnictví Jan Blatný za ANO. Upozornil, že on ředitele odvolat nemůže, to je na správní radě. Kabátkovu reakci zjišťujeme. Padesátiletý Kabátek se nechal naočkovat proti koronaviru v nemocnici Královské Vinohrady začátkem ledna, jak zjistil iROZHLAS.cz. Praha 8:49 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf VZP Zdeněk Kabátek | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Tuto informaci mám (o Kabátkově přednostním očkování). Nejsem ten, kdo ustanovuje nebo mění ředitele VZP, to je na správní radě. Očekávám, že pan ředitel jako korektní člověk z toho sám pro sebe vyvodí důsledek a zareaguje na to. Během dneška se k tomu určitě vyjádří,“ řekl ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Server iROZHLAS.cz se ministra Blatného na celou věc zeptal už ve středu. Prostřednictvím SMS se zajímal o to, zda o očkování Kabátka věděl a zda bude požadovat jeho odvolání. Šéf resortu ale i přes urgence nereagoval.

Začátkem ledna, kdy se nechal šéf VZP očkovat, mohli dostat vakcínu zdravotníci v první linii boje proti koronaviru. Kabátek, který vede devátým rokem největší zdravotní pojišťovnu v Česku, do této skupiny nepatří. Přesto vakcínu v nemocnici Královské Vinohrady dostal.

„Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí,“ vysvětloval ve středu pro iROZHLAS.cz Kabátek. Přiznal také, že mu rozhodnutí nechat se naočkovat může zkomplikovat život.

Mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová nechtěla ve středu informaci komentovat. „Je to nepotvrzená informace, my to teprve zjišťujeme, tak se mě neptejte, jak je možné, že se to stalo. Nevím, kdo to kde šíří. Pokud vám to pan Kabátek potvrdil, tak já o tom zatím nic nevím,“ odpověděla na dotaz.

