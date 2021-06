Nárok na PCR testy mají i očkovaní, na překročení limitu upozorní testovací místa, říká Kabátek

Čtyři antigenní a dva PCR testy za měsíc zdarma. Od úterý se mění pravidla testování na koronavirus. Na antigenní testy lidi mohli doteď bezplatně chodit jednou za tři dny, nově už jen jednou týdně. Snížení zájmu ale Kabátek neočekává. „(PCR test) má delší validitu a myslím si, že je to kvalitativně změna k lepšímu,“ řekl Radiožurnálu ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Praha 9:06 1. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel VZP Zdeněk Kabátek uvedl, že testování PCR testy zdarma mohou využít i očkovaní pacienti | Zdroj: Profimedia

Proč taková změna vůbec přichází? Jeden test za tři dny byl celkově příliš drahý a pojišťovny to stálo hodně peněz nebo je důvod jiný?

Myslím, si, že změna je generována na základě pozice odborníků. Nějakým způsobem reflektuje, jak se epidemická situaci vyvíjí. Je to logická změna, která využívá kvality PCR testů a zařazuje je do schématu testování, aby byly výsledky co nejlepší a zároveň, aby systém fungoval efektivně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Od pondělí se mění pravidla pro bezplatné testování na koronavirus. Poslechněte si rozhovor s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem

Nehrozí naopak, že se lidé přestanou testovat, když ubyde tolik možností zdarma?

Nemyslím si. Naopak lidé mohou využít možnost PCR testů, což je určitě přidaná hodnota. Má delší validitu a myslím si, že je to kvalitativně změna k lepšímu.

Jak a kdo bude kontrolovat, jestli člověk, který na testovací místo přišel, nepřekročil daný limit?

To je správná otázka. V první úrovni to kontroluje poskytovatel, který PCR test provádí. V rámci zápisu do systému ISIN by měl mít poskytovatel informaci, jestli klient nemá překročenou frekvenci bezplatného testování, a mohl by ho upozornit. V druhé úrovni platí standardní kontrolní mechanismy pojišťovny – tzn. bude provádět ex post revizní činnost, jak jsme zvyklí u všech našich poskytovatelů.

Pokud v revizi najdete někoho, kdo má test navíc, bude ho muset zpětně uhradit?

Měli bychom spíše preventovat. Chtěli bychom našim klientům dát informaci, aby využívali možnost ISIN a kontrolu prováděli ex ante, aby k takovým věcem nedocházelo.

Pokud tedy půjde člověk na test, nemusí nějak prokazovat, že má ještě na test nárok? Musí s sebou něco mít?

Ne, určitě ne. Pokud půjde náš klient na test, měl by s sebou mít standardní doklady, které má při návštěvě lékaře - tedy občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Testující by ho při překročení frekvence měl upozornit a informovat, že test může podstoupit jako samoplátce.

Virolog Grubhoffer: Neopouštějme testování. Prohlásit bezinfekčnost tři týdny po očkování je unáhlené Číst článek

Testy pro očkované

Pokud už zájemce o testování vyčerpá ty čtyři antigenní i dva PCR testy, které hradí pojišťovna, a bude si muset další zaplatit, kolik to bude stát?

Zatím není na světě věstník ministerstva zdravotnictví, který by měl určovat cenu pro samoplátce. Očekávám, že budou kopírovat ceny, které budou hradit pojišťovny v bezplatném plošném testování – tedy PCR test by se měl pohybovat okolo 350 korun a antigenní na úrovni 200 korun.

Může si tedy testovací místo nastavit ceny i individuálně?

Jak říkám, zatím pracujeme s tím, že ceny by měly být stanoveny věstníkem ministerstva zdravotnictví. Jak se k tomu postaví testovací místa, je otázkou. Je známým faktem, že PCR testy byly dražší než ty, které jsme hradili. Je to o chování každého poskytovatele.

Budou pojišťovny proplácet testy i těm, kteří už jsou po první dávce vakcíny, ale ještě od ní neuběhly potřebné 3 týdny, aby se tím mohli prokazovat?

Ano. Možnost využít plošného testování platí i pro očkované, jak po první, tak i po druhé vakcíně. Možnost je otevřena všem klientům VZP.

A myslí se nějak i na lidi, kteří už jsou očkovaní, ale chtěli by se třeba nechat testovat? Mířím tím k tomu, že očkování chrání před těžkým průběhem nemoci, ale neznamená to, že by dotyčný nákazu nemohl přenášet.

Systém plošného testování mohou využít i očkovaní občané, a to i jako samoplátci, pokud budou mít zájem.