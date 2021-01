Ředitel VZP Kabátek zůstane ve funkci. Podle správní rady přednostním očkováním předpisy neporušil

Kabátek se podle zjištění serveru iROZHLAS.cz nechal naočkovat v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na začátku ledna, když ještě nefungoval státní registr očkování. V tu dobu se měli podle pokynů ministerstva očkovat zdravotníci v první linii boje proti koronaviru.

„Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz. Dle svých slov „normálně přišel do očkovacího centra a nechal se naočkovat“.

Doporučení lékaře

Správní rada tak v pondělí vyslechla Kabátkovo zdůvodnění, proč se nechal 5. ledna očkovat, i když nepatřil podle vakcinační strategie k prioritním skupinám. „Neshledali jsme žádné porušení účinných právních předpisů,“ napsal jeden ze členů rady.

„Byli jsme informováni o tom, že pan ředitel byl očkován na vyzvání svého lékaře 5. ledna, tedy v době, kdy se prováděla strategie turbulentně a stále se hledala optimální varianta. Šlo o doporučení lékaře, nepožadujeme tedy lékařskou zprávu,“ uvedla na pondělní tiskové konferenci předsedkyně rady Věra Adámková (ANO). Osobní výhrady měla především ke komunikaci. K porušení předpisů a opatření však podle správní rady i právních expertů nedošlo.

„Stejně poctivě, jako jsem dodržoval pravidla během roku, jsem přistoupil na přelomu roku i k diskuzi o očkování. Po konzultaci s lékařem jsem nabyl dojmu, že pokud chci chránit své okolí, měl bych se nechat očkovat,“ uvedl po jednání správní rady Kabátek. Jelikož dostal vakcínu před oficiálním představením očkovací strategie, nepovažuje to ředitel pojišťovny za předbíhání. „Nevyhledával jsem výhody pro své blízké a pouze se choval zodpovědně,“ dodal.

Kabátek kvůli přednostnímu očkování sklidil kritiku. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že každý slušný člověk by na to měl reagovat. „Očekávám, že pan ředitel jako korektní člověk z toho sám pro sebe vyvodí důsledek a zareaguje na to. Během dneška se k tomu určitě vyjádří,“ řekl ve čtvrtek ministr zdravotnictví na dotaz Radiožurnálu. Kabátek již dříve rezignovat odmítl.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu už rezignoval jeho ředitel Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.