Trest pro podnikatele Horáčka není nízký, říká státní zástupce Matula o schválené dohodě o vině a trestu

Kauza nemocničních zakázek se v pondělí posunula do další fáze, když Obvodní soud pro Prahu 5 schválil dohodu o vině a trestu pro podnikatele Tomáše Horáčka. Ten získal statut spolupracujícího obviněného a dál bude v případu figurovat v roli svědka. „Musí na své výpovědi setrvat, čili činit i kroky v rámci souběžného řízení," říká dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. Rozhovor Praha 6:46 15. prosince 2021

Dohodu o vině a trestu jste se s Horáčkem uzavřel 12. října. Teď ji soud schválil. Čekal jste komplikace?

Nikdy nevíte, co se v rámci veřejného jednání odehraje. Jsem rád, že jsem podal návrh dohody o vině a trestu a soud ho akceptoval.

Schválil soudce Martin Fila dohodu přesně tak, jak jste ji navrhl?

Kontroloval jsem si, jak soud rozsudek vyhlašoval a byl skutečně plně v souladu s dohodou. I proto jsem se vzdal práva na odvolání.

Podnikatel Horáček nakonec odešel s trestem šesti měsíců ve vězení, který si ale už odseděl ve vazbě, a pokutou ve výši pět milionů korun. Kromě toho nesmí sedm let působit v obchodních společnostech, Fakultní nemocnici Bulovka má pak uhradit škodu přesahující 600 tisíc korun. Není trest příliš nízký? Trestní sazba byla od tří do osmi let.

Z mého pohledu není nízký. Dohoda byla uzavírána v situaci, kdy obviněný splnil všechny podmínky. To trestní řád bonifikuje možností jít i takzvaně pod sazbu. Druhá a podstatnější věc byla z mého pohledu v tom, že Horáček získal status spolupracujícího obviněného.

Ten mu byl tedy oficiálně přiznán vyhlášením rozsudku?

Ano. Obecně ho obvinění získávají na konci vyšetřování. K tomu, aby ho získali, musí splnit podmínky. Kdyby řízení probíhalo v normálním režimu s tím, že by se ukončilo vyšetřování a podávala obžaloba, tak ho obžalovaný získá nejdříve právě jejím podáním. Díky tomu, že ho tak státní zástupce v obžalobě označí. Do té doby se o něm může mluvit jako o aspirantovi na tento status.

Díky přiznání statutu jsme měli dvě okolnosti, které měly být bonifikovány ze strany obžaloby. Trestná činnosti obviněného navíc skončila v pokusu. Obě hlavní zakázky - v Nemocnici Na Františku a ve Fakultní nemocnici Bulovka - nebyly nakonec realizovány. To znamená, že nevznikla škoda. To samé pokud jde o úplatky. Neprokázalo se, že by skutečně došlo k vygenerování peněz.

Už jen tím, že si necháte slíbit úplatek, pácháte trestný čin. Ale obviněný, pokud víme, nezískal nějaký výnos z trestné činnosti. V takovém případě je pětimilionový finanční trest poměrně výrazný. Navíc je kombinovaný s nepodmíněným trestem a trestem zákazu činnosti ve statutárních orgánech firem.

Do konce ledna?

Co znamená rozhodnutí pro kauzu ovlivňování nemocničních zakázek?

Pro pana Horáčka kauza končí, pokud jde o postavení obviněného. Co se týká té souběžné věci, je v procesním postavení svědka. Od statusu spolupracujícího obviněného se ale odvozuje závazek. Trestní řízení spolupracujícího obviněného může totiž skončit dřív než trestní řízení ostatních osob, u nichž přispěl k objasnění jejich trestné činnosti. Trestní řád stanovuje podmínku, že na své výpovědi musí trvat, čili činit i kroky v rámci souběžného řízení.

Pokud by tak neučinil, je to důvod ke zrušení dohody. Rozsudek by byl zrušen a my bychom vůči němu vedli klasické řízení se všemi sazbami, které by za trestné činy hrozily.

Kdy přijde v případu další posun?

V té další části dále probíhá vyšetřování, nicméně podle mě už spěje ke svému závěru. Alespoň v těch částech, ve kterých je podle policejního orgánu nejvíce důkazů.

A nějaký termín podání obžaloby?

Abych mohl mluvit o termínu podání obžaloby, tak by mi musel být spis nejdříve podán na státní zastupitelství. Domnívám se, že je reálná představa, že do konce ledna by bylo ukončeno vyšetřování v nejvíce objasněných částech. Jakmile mi bude předložen spis, tak průměrná lhůta je u nás pět až šest měsíců na zpracování návrhu na podání obžaloby.

Rozdělíte kauzu na víc větví?

To je věc policejního orgánu, ale nemohu to vyloučit.

Kauza nemocničních zakázek Kvůli údajné manipulaci zakázek v některých pražských nemocnicích začali detektivové Horáčka stíhat v červnu 2018. Spolu s dalšími lidmi měl ovlivňovat přidělování zakázek v nemocnicích, za což měl žádat úplatky. Vedle Horáčka policie už dříve zahájila stíhání bývalé ředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské, někdejšího ředitele stejné nemocnice Františka Nováka nebo bývalého poslance ODS Marka Šnajdra. Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut. Celkem bylo v kauze manipulace nemocničních zakázek postupně obviněno přes 20 lidí a osm právnických osob.