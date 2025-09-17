Muž odsouzený v Československu k trestu smrti už není pro společnost nebezpečný, zaznělo u soudu
Doživotně odsouzený Zdeněk Navrátil (původním jménem Vocásek) není pro společnost nebezpečný, zaznělo ve středu u Okresního soudu v Mostě, který rozhoduje o podmíněném propuštění muže na svobodu. Propuštění se jeví jako možné, uvedl znalec v posudku. Státní zástupkyně však navrhla žádost zamítnout. Mohl by ohrozit společnost, řekla.
Čtyřiašedesátiletý nejdéle vězněný Čech je za mřížemi 38 let a pět měsíců. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu v září 1988.
Nejdéle vězněný Čech v minulosti jen těsně unikl trestu smrti. Teď se může Vocásek dostat na svobodu
Číst článek
Popraven měl být v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku. Po zrušení trestu smrti mu soud uložil doživotí.
Veřejné zasedání u soudu v Mostě se koná videokonferenčně. Odsouzený je ve věznici v Bělušicích na Mostecku. Z psychologického hlediska není pro společnost nebezpečný, znalci nenavrhují žádná ochranná opatření.
Po dobu trestu na sobě Navrátil pracoval, je praktikujícím katolíkem, zapojil se do resocializačních programů, které mu vězeňská služba nabízela, uvedl znalec.
Pokud by byl propuštěn, šest měsíců by strávil v probačním domě, kde by se připravoval na běžný život.
Osobnost muže se podle znalce změnila, podmíněné propuštění je možné. Agresivní rysy u odsouzeného už nejsou. „Recidiva se ponížila,“ řekl.
‚Trest si odpykal‘
Za muže se u soudu zaručil spolek Oikia. „Záruku dáváme s respektem, pokorou, ale bez obav,“ řekl u soudu předseda spolku Václav Mitáš, který jako vězeňský kaplan zná Navrátila od roku 2007. „Přimlouváme se za povinnost uložit mu v případě propuštění půlroční resocializační program v probačním domě,“ uvedl.
„Pak máme v plánu se vidět osobně minimálně jednou měsíčně, bude mít povinnost dvakrát do týdne mi telefonovat,“ uvedl. „Je poučen o tom, jak se má chovat, pokud by se dostal do krizové situace,“ uvedl Mitáš.
Vězeň ve Francii uprchl v zavazadle propuštěného kriminálníka. Policie ho vypátrala
Číst článek
Bydlení nabídla Navrátilovi církev adventistů. „Svůj trest si odpykal,“ řekla žena, členka církve, která by poskytla muži byt k pronájmu na venkově.
Uvedla, že si myslí, že je Navrátil na život na svobodě připraven, chce si najít práci.
„Domluvili jsme mu u technických služeb, že by práci měl,“ uvedla svědkyně, která chce být odsouzenému na svobodě oporou. Navrátil si našetřil při pobytu za mřížemi 350 000 korun, žádnou rodinu nemá, sociální vazby by mu podle Mitáše poskytli adventisté.
O propuštění žádal neúspěšně muž po dvaceti letech za mřížemi v roce 2007 a poté v roce 2016. Navrátil je jedním z posledních vězňů odsouzených v Československu k trestu smrti.
Nebyl popraven díky změně režimu v listopadu 1989, která kromě jiného přinesla i zrušení absolutního trestu. V srpnu 1990 mu soud původní trest změnil na doživotí. Vocásek si ve věznici změnil příjmení na Navrátil.
Doživotí si kromě něj v českých věznicích odpykává 48 dalších vězňů, z toho tři ženy.