Hamáček: poslanec Ondráček má blíž k represi než občanské společnosti. Známe jeho minulost

„Jestli má důkazy, ať je položí na stůl. Myslím ale, že žádné nemá," řekl v České televizi Jan Hamáček (ČSSD) na adresu Zdeňka Ondráčka (KSČM). Ten na začátku týdne kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) kvůli podpoře běloruské opozice a tvrdí, že demonstranti mají „materiály" z Česka. Co přesně to znamená ale neuvedl. „Známe jeho minulost," dodal Hamáček k postoji komunistického poslance a bývalého člena pohotovostního pluku. Praha 14:12 16. srpna 2020

„Tak ať nám ty důkazy přinese. Pan poslanec Ondráček má spíš historicky blíže k těm represivním orgánům než k občanské společnosti, takže to je možná zformováno jeho minulostí,“ řekl ministr vnitra s tím, že „všichni známe jeho historii“.

Nechte to na mně, opakuje Ondráček. Prošetří, kdo vyvezl ,naše materiály‘ k demonstrantům v Bělorusku Číst článek

Hamáček v Otázkách Václava Moravce reagoval na Ondráčkova slova ze začátku týdne, kdy na facebooku kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), který se ohradil proti tvrzení běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že Česko spoluorganizuje protivládní demonstrace.

Pro server iROZHLAS.cz později uvedl, že demonstranti mají k dispozici „materiály distribuované z Česka.“ Nepřímo se tedy postavil proti Petříčkově tvrzení.

„To mě bude určitě zajímat jako místopředsedu sněmovního výboru pro bezpečnost. Zajímalo by mě, kdo je tam vyvážel,“ řekl na dotaz, zda mu vadí prohlášení ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) o tom, že Česko podporuje běloruskou občanskou společnost. O jaké konkrétní materiály má jít, ale Ondráček redakci odmítl říct. „Nechte to na mě,“ dodal.

„Musí říct, co to je. Pokud jde o nějaké tiskoviny nebo brožury, tak to je standardní práce nevládek (nevládních neziskových organizací, pozn. red.) a je to v pořádku. Nevím, co by na tom chtěl kritizovat. Pokud má důkazy, že se tam vyskytovalo něco navzdory embargu, tak ať to položí na stůl a zahájíme vyšetřování,“ vyjádřil se Hamáček.

Pokud by Ondráček skutečně měl důkazy, že došlo k porušení embarga na vývoz materiálu, především vojenského, do Běloruska, tak se to podle Hamáčka musí vyšetřit. „Osobně si ale myslím, že nic takového nemá,“ dodal.

Hamáček v pořadu České televize také zkritizoval cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan. Cesta jde podle něj proti oficiální zahraniční politice Česka a bude mít následky. Právě Vystrčil byl druhým hostem pořadu.

Mise má podle Vystrčila ambice dovést do Česka nové technologie a udělat z něj základnu pro výrobu tchajwanských výrobků v Evropě. Podle Hamáčka ale ekonomické vztahy s Tchaj-wanem fungují a cesta nebude znamenat velký průlom.