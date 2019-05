Cesta na Donbas? To je mezi Zdeňkem Ondráčkem a Ukrajinou, říká Daniel Pawlas z KSČM

Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny se distancoval od cesty komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na oslavu pátého výročí takzvané Doněcké lidové republiky. Člen zahraničního výboru sněmovny Daniel Pawlas z KSČM se v té souvislosti odvolává na to, co říká Ondráček médiím, totiž že šlo o soukromou cestu. dvacet minut radiožurnálu Praha 20:38 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček | Foto: Milan Malíček / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Všichni jsou zvědaví, co Zdeněk Ondráček dělal v Doněcké republice, ale nikdo se ho přímo nezeptal. On je ta nejpovolanější osoba, která by měla médiím sdělit své stanovisko,“ říká s tím, že on sám zná Zdeňka Ondráčka a jeho politické postoje a věří, že tam byl jako soukromá osoba.

„Každý občan Česka se má chovat tak, aby neporušoval zákony cizích zemí," říká Daniel Pawlas. Stalo se tak při cestě Zdeňka Ondráčka na Donbas?

Nesouhlasí také s tím, že zahraniční výbor Poslanecké sněmovny nepozval Ondráčka na jednání, na kterém by poslancům řekl, co se vlastně událo nebo neudálo. „Proto jsem na začátku jednání žádal výbor, aby se jednalo v uzavřeném režimu právě proto, že tam Ondráček není,“ dodává.

A to bylo také důvodem, proč při konečném hlasování byl proti usnesení zahraničního výboru.

Součástí cesty mělo být údajně předání humanitární pomoci v podobě pastelek. „Víme, že v oblasti lidé netrpí hlady, ale paradoxně dětská duše je nejvíce ohrožená. A co dětem udělá radost? Dárky, školní pomůcky, hračky,“ vysvětluje.

Neporušil ale Zdeněk Ondráček ukrajinské zákony, když na Donbas přijel z Ruska? „Opět je to na Zdeňkovi Ondráčkovi, aby toto osvětlil,“ říká. A pokud by tomu tak bylo, tak se podle něj každý občan České republiky se má chovat tak, aby neporušoval zákony cizích zemí.

„Jestliže plnil duševní potřebu, to znamená poskytnout humanitární pomoc, tak ho vždy podpořím. Primárně je to věc mezi Zdeňkem Ondráčkem a Ukrajinou,“ uzavírá.