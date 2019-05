Byla to provokace, nic soukromého. Není pro to omluva, hodnotí Ondráčkovu cestu Cyril Svoboda

Cesta komunistického poslance Zdeňka Ondráčka na ukrajinský Donbas ovládaný separatisty nebyla soukromá. Musel vědět, že ho přijmou jako poslance. Ve vysílání Radiožurnálu to řekl exministr zahraničí Cyril Svoboda z KDU-ČSL. Ondráček je podle něj poslancem 24 hodin denně. A tuto cestu, na které nevidí nic pozitivního, pak separatisté podle něj využijí k propagandě. Praha 21:10 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Pokud poslanec Zdeněk Ondráček říká, že šlo o soukromou cestu, zahraniční výbor potvrzuje, že nešlo o oficiální cestu, ministerstvo zahraničí o té cestě také nevědělo a nijak se na ní nepodílelo. Je ta jeho zastávka v Doněcké republice opravdu tak problematická?

Je to provokace a je to problematické, o tom není nejmenší pochyb. Pan poslanec Ondráček přijel v autě, užíval českou vlajku a vlajku neexistujícího státu Doněcké lidové republiky, která nebyla uznána žádným státem ani Ruskou federací, uznává ji pouze Jižní Osetie.

A oni to budou využívat propagandisticky. Budou říkat: „Podívejte se, kdo nás tady všechno navštěvuje, jaké delegace k nám jezdí.“ To musí každý vidět, že je-li poslanec, tak nejde o to, jak on to interpretuje, ale jak to budou interpretovat ti druzí. V tomto případě ti, kdo podporují separatistické hnutí na území Ukrajiny. Zkrátka ta návštěva byla provokace, není soukromá a není to ostuda – je to vážná věc.

Je v diplomatickém právu nebo praxi nějak vymezeno využívání státních symbolů jako státní vlajka nebo hymna?

Je to upraveno zásadami, které platí z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, kde se dozvídáme výsady imunity, kdo může, nebo nemůže užívat státní vlajku. Samozřejmě každý si může na svůj domek dát vlajku.

V komentáři se ale dokonce oznamuje, že přijíždí delegace České republiky a v jejím složení je pan poslanec Ondráček, zazněla tam hymna České republiky. Zkrátka ta návštěva je provokace, není pro ní žádná omluva a to není jen ostuda, to se dělat nemá. Zasahuje se tím do suverenity Ukrajiny. Nevidím na tom vůbec nic pozitivního.

Jak může v takových případech reagovat Poslanecká sněmovna nebo ministerstvo zahraničí? Tedy kromě toho, že se od cesty distancuje, což se stalo. Má ještě nějaké jiné možnosti?

Ukrajinské diplomatické zastoupení bude protestovat, to už jsme četli v otevřených zdrojích, že pošlou nějakou nótu. Určitě naše vláda a ministerstvo zahraničních věcí řekne, že s tím nemá nic společného.

Myslím, že ministr zahraničních věcí by měl pozvat pana Ondráčka. On asi nepřijde, ale měl by mu to vytknout.

A sněmovna by měla přijmout usnesení k této věci. Také se ukáže, jak to kdo myslí se zasahováním do vnitřních záležitostí jiných států.

Zrovna KSČM, která nejvíce brojí proti takzvanému zasahování do naší suverenity ze strany Severoatlantické aliance, kam jsme dobrovolně smluvně vstoupili, tak najednou podporuje zasahování do suverenity jiného státu. A říká: „O ni nejde, to je soukromá návštěva.“

A navíc poslanec ještě řekne: „O čem jsem mluvil, do toho vám nic není.“ To mi teda je, protože tam jel jako poslanec. Nepřijali ho tam jako pana Ondráčka, on je poslanec 24 hodin denně.

Ale není to věc hostitele, jak ho přijali? Řekl, že tam jel jako soukromá osoba.

Musel s tím přeci počítat. Jako člověk, který je svéprávný, musel počítat s tím, že to druhá strana takto využije. O tom není nejmenších pochyb.

Bude to na videu, bude to určitě publikováno v médiích, které jsou ovlivňovány doněckou kvazivládou a bude to šířeno jako jakýsi proces uznávání procesu vytvoření nového státu – Doněcká lidová republika.