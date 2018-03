Filip: Že máme post šéfa komise GIBS je nejméně kontroverzní. Nebo chcete, abychom kontrolovali tajné služby?

Zdeněk Ondráček je vhodný šéf sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Reagoval tak na nedělní vyjádření premiéra v demisi Andreje Babiše z hnutí ANO, který chce navrhnout Ondráčkovo odvolání. Praha 12:47 5. 3. 2018 (Aktualizováno: 15:03 5. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Každý si udělá vlastní názor na to, když někdo něco nějakým způsobem odhlasuje, pak se lekne a začne hlasovat jinak. To je každého věc. Já jsem přesvědčen, že je to komise, pro kterou má náš kandidát předpoklady, protože sloužil Policii České republiky,“ řekl Filip ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Poslance Zdeňka Ondráčka zvolila sněmovna do čela komise minulý pátek. V pondělí vpodvečer se kvůli tomu mají v několika českých a moravských městech konat protestní shromáždění.

Účastníci budou podepisovat petici za novou volbu šéfa komise, archy s podpisy ve středu organizátoři doručí do sněmovny. „Pokud lidé nejsou s něčím spokojení, mají právo a svobodu vyjádřit svůj názor. To, že byl do čela sněmovní komise zvolen pan Ondráček, který v roce 1989 mlátil lidi, to už je za hranou,“ uvedla k tomu první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Současně dodala, že je podle ní „za hranou“, že komunisté v dolní komoře obsazují významné posty. „Za hranou je i to, že komunisté při svém tristním výsledku mají ve sněmovně více funkcí, než skoro všechny demokratické strany. To jim umožnilo hnutí ANO. Andrej Babiš zkouší, co veřejnost snese, ale tady už couvá.“

S tím ale nesouhlasí šéf komunistů Filip, podle něj jeho strana nemá ve sněmovně žádné funkce navíc. „Kontrolních orgánů je ve sněmovně osm a všechny kontrolní komise si rozdělily politické strany po jednom. Nevím tedy, proč by jednu komisi neměla mít KSČM. Jsme legitimně zvolenou politickou stranou.“

Obsazení komise pro kontrolu činnosti GIBS podle něj bylo „nejméně kontroverzní“. „Nebo chcete, abychom byli v komisi pro kontrolu zpravodajských služeb?“ dodal.

Babiš: Klub tentokrát přesvědčím

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) během pátečního jednání sněmovny nehlasoval, z jednání dolní komory se omluvil.

Napsal, že podle páteční ranní debaty na klubu ANO „bylo vidět, že zhruba polovina našich pro Ondráčka hlasovat nebude“. Odvodil z toho, že Ondráček získal hlasy 33 přítomných poslanců ANO a 30 přítomných poslanců za SPD a KSČM a že dalších 16 hlasů proto musel dostat od ostatních stran z Demokratického bloku, tedy 48 poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Dodal, že navrhne Ondráčkovo odvolání a že „tentokrát“ své poslance přesvědčí. Klub ANO návrh projedná v úterý.

Slíbil jsem, že se budu snažit společnost spojovat a ne rozdělovat. Tohle je jeden z mých pokusů. Mé prohlášení k nešťastnému zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka předsedou komise pro kontrolu GIBS. https://t.co/H8WgaS2c4u — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 4, 2018

'Ohýbání reality'

Část politiků sice Babišův návrh podpořila, zároveň se ale ohradili proti jeho interpretaci.

Například hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v pondělí ráno v otevřeném dopise uvedlo, že premiér by neměl na toto téma „účelově lhát a ohýbat realitu“. STAN také vadí, že Babiš svádí odpovědnost na druhé, zvolení Zdeňka Ondráčka ale podle hnutí prokazatelně umožnili poslanci hnutí ANO.

Proti Babišovu vyjádření na facebooku se vymezila také ČSSD. „Stačilo, aby Andrej Babiš svým poslancům doporučil pro kandidáta KSČM nehlasovat. Namísto toho premiér v demisi naprosto účelově a cynicky otočil poté, co se proti volbě postavilo veřejné mínění,“ sdělil ČTK předseda strany Jan Hamáček.

'Na Babiše zadupali'

Sám Ondráček na to prohlášení reagoval na svém facebooku: „Na pana Babiše totiž zadupali, on stáhl ocas a na svém profilu uvedl, že navrhne mé odvolání. Bojí se prý nějakých demonstrací a dalších problémů. Jako kdyby jich on sám neměl až dost.“ Na telefonáty ani SMS zatím nereagoval.

Části zákonodárců vadí, že Zdeněk Ondráček během takzvaného Palachova týdne v roce 1989 zasahoval proti demonstrantům.

