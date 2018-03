V šibeničním termínu a s minimem peněz. Jak se organizovaly pondělní protesty na náměstích?

Na svolání protestů měli jen pár dní, přesto se jich po celém Česku zúčastnily tisíce lidí. Jak náročná byla organizace pondělních demonstrací proti volbě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS)? Praha 6:00 7. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Účastníci shromáždění přišli často s transparenty zaměřenými na Babiše, který v neděli Ondráčkovo zvolení kritizoval. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Pondělním akcím předcházela intenzivní příprava, do které se během několika dnů zapojila řada dobrovolníků. Potřebné vybavení a techniku pak zapůjčili známí i příznivci. Finanční náklady proto byly minimální. Tak popisují organizaci demonstrací, na které přišly tisíce lidí, pořadatelé protestů, které oslovil server iROZHLAS.cz.

„Například stoly, na kterých se podepisovaly petiční archy, jsme měli zapůjčené od známých, kteří mají klub. Vše se organizovalo velmi spontánně a narychlo, přesto bylo jednoduché všechny věci, které jsme potřebovali, sehnat, protože řada lidí naší myšlence fandila,“ popsala jedna z pražských pořadatelů Lucie Kohoutová.

Občanská aktivita

Ona sama měla podle svých slov dosud zkušenost pouze s pořádáním akcí spojených s ochutnávkou naturálních vín (předloni o degustaci informovalo například Radio Praha). „Organizovali jsme dosud malé kulturní eventy, rozhodně jsme ale nedělali občanskou aktivitu tohohle typu,“ pokračovala.

Jelikož byl komunistický poslanec Ondráček do čela komise pro GIBS zvolen v pátek, na přípravu protestů měli pořadatelé jen několik dní. Vše začalo v Praze, posléze se přidala i další města. „Nápad vznikl u mých dvou kamarádů, které to namíchlo. Hned zveřejnili událost na Facebooku, já se k nim během pár hodin přidala. Vše jsme pak poměrně intenzivně koordinovali přes víkend,“ popsala dále Kohoutová.

Během víkendu se přitom podle Kohoutové začali ozývat zájemci z dalších měst s tím, že podobný protest uspořádají také: „Poskytli jsme jim inspiraci, případně podklady. Většinou šlo ale o lidi, kteří věděli, co dělají. Ozvali se třeba z Rožnova pod Radhoštěm, což je menší město. Protestovalo tam asi 300 lidí. Takže se ukazuje, že to rozdělení na pražskou kavárnu a zbytek je nesmysl.“

Lidem se nelíbí, že v roce 1989 zasahoval jako příslušník Veřejné bezpečnosti proti demonstrantům během Palachova týdne a má vést sněmovní komisi pro kontrolu GIBS. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Podle Kohoutové je navíc kontaktovala i řada dobrovolníků, kteří s organizací pražské akce pomáhali. „Bylo to asi 30 až 40 lidí z řad přátel, ale i neznámých lidí. Jeden pán nám nabízel i finanční dar, to jsme ale odmítli,“ doplnila. Náklady na akci tak podle ní byly minimální: „Pár tisíc, které jsme platili z vlastních peněz, padlo snad jen na tisk letáků, ale i tam nám vyšli velmi vstříc.“

Dobrovolníci z kampaně

Do organizace protestů se zapojily i bývalé týmy některých kandidátů na prezidenta. V Praze se s organizátory spojili dobrovolníci od Pavla Fischera, jejich úkolem bylo šíření petičních archů. Dobrovolníci z prezidentské kampaně pomáhali mimo jiné i v Liberci, tentokrát se jednalo o iniciativu Společně to dáme spojenou s Jiřím Drahošem.

Kohoutová současně upozorňuje, že pražští pořadatelé chtěli protest zachovat apolitický, to znamená nespojovat ho s podporou žádné politické strany. „Chtěli jsme to bez pódia, řečníků. Současně jsme cítili potřebu se distancovat od některých politických špiček, které se na tom chtěly svézt.“

Například v Liberci se pak organizace protestu v reakci na pražskou akci ujmul David Forbelský ze Strany svobodných občanů. Akci však nepořádal pod hlavičkou strany, ale z vlastní iniciativy. Náklady podle něj byly téměř nulové. „Ze svého jsem zaplatil pouze elektriku. To jsou ale jen korunové položky,“ přiblížil.

Stejně jako v Praze byla liberecká akce apolitická. „Politici byli pouze v hledišti, pár jsem jich tam zahlédl,“ popsal Forbelský. Pod pódiem byl podle něho například hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Plzeň improvizovala

Vedle Prahy, Liberce, Brna, ale i Českých Budějovic nebo Jihlavy se v pondělí demonstrovalo také na západě Čech, konkrétně v Plzni. Na tamní náměstí dorazilo podle odhadů organizátorů přes 1500 lidí.

„Když jsem se dozvěděl, že byl pan Ondráček zvolen, napadlo mě, že by bylo možná dobré uspořádat nějaké veřejné shromáždění. Následně jsem zjistil, že pan Vilem Kuntscher, kterého jsem do té doby neznal, už udělal facebookovou událost na shromáždění v Plzni. Nabídl jsem mu proto pomoc a spolupráci, a tak se postupně zformovala skupina čtyř jednotlivců, který každý sám za sebe spolupracoval na svolání demonstrace do Plzně,“ popsal jeden z plzeňských organizátorů Robert Elva Frouz.

Podle něj akce vznikala velmi spontánně a za pochodu: „Já jsem třeba nabídl na ozvučení vlastní reprosoustavu, která se nakonec ukázala jako slabá pro počet lidí, který přišel. Ohláška se zase řešila až ten den na výboru, protože se záměr formuloval až o víkendu. Stolky na podepisování petic jsme si půjčovali od lidí, kteří poblíž bydlí. Bylo to všechno improvizované a žádná vnější podpora ani jiná nebyla potřeba.“

Manifestace se konala na plzeňském náměstí. Na schodech před andělíčkem se vystřídala řada tehdejších aktivistů spojených s bývalým Občanským fórem a na rozdíl od Prahy v Plzni vystoupili také někteří politici.

„Pan Kuntscher oslovil ty, se kterými se znal, měl na ně kontakt. Výběr tedy taky probíhal za pochodu a nebyl v tom ani žádný jasně promyšlený záměr. Řekl bych, že se to tak zkrátka vyvinulo a uvědomuji si výhody i nevýhody takového řešení,“ dodal Frouz.

Křiklouni v ulicích

Protesty proti zvolení Ondráčka do čela komise pro GIBS se konaly ve 12 městech po celé zemi. Podle odhadů organizátorů se jich jen v Praze zúčastnilo zhruba 20 tisíc lidí. V úterý pak poslanec Ondráček před sněmovnou oznámil svou rezignaci na post předsedy komise. Zdůvodnil to obavou o svou bezpečnost i bezpečnost své rodiny.

„Neodstupuji z funkce na základě toho, že by tady bylo pár křiklounů na ulici, ale proto, že jsem vyhodnotil bezpečnostní situaci svojí a mé rodiny,“ uvedl. Dodal, že když byl ještě ve funkci příslušníka policie České republiky, tak byl také pod tlakem. Ukázal při tom směrem k poslancům ODS, STAN a TOP 09.

„Čelil jsem mnoha tlakům od vás, které jsem vyšetřoval, a které jsme vyšetřovali na protikorupční policii,“ prohlásil poslanec na plénu dolní komory.