Tak se prostě stalo, o důvodu nepřemýšlím, hodnotí poslanec Ondráček neúspěšnou volbu

„Tak se prostě stalo." Těmito slovy zhodnotil neúspěšnou volbu šéfa komise pro kontrolu generální inspekce poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM), který se znovu ucházel o post předsedy. Někteří z poslanců kritizovali jeho účast na potlačení protirežimní demonstrace: před rokem 1989 byl totiž členem pohotovostního pluku. Na dotaz, zda přemýšlí o důvodu svého neúspěchu, ale v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz rázně odpovídá: „Ne." Rozhovor Praha 16:52 17. 1. 2018 (Aktualizováno: 17:31 17. 1. 2018)

Předseda komunistů Vojtěch Filip vnímá nezvolení Ondráčka jako porušení dříve uzavřených dohod. „Projednáme to na poslaneckém klubu, možná to zařadíme i na jednání výkonného výboru naší strany, abychom z toho vyvodili politické důsledky vůči partnerům ve sněmovně,“ řekl.

V opakovaném hlasování Poslanecké sněmovny jste nebyl zvolen do funkce předsedy komise pro kontrolu generální inspekce. Čím si to vysvětlujete?

Nevysvětluju si to, beru to jako fakt a tak to prostě respektuju.

Přemýšlíte o důvodu?

Ne.

Nepřemýšlíte o něm?

Ne.

Vůbec ne?

Řekněte, kam mě chcete dotlačit.

Nechci vás nikam dotlačit. Ptám se jen, jestli uvažujete o tom, co vedlo k tomu, že to nevyšlo. Kvórum pro volbu činilo 94 hlasů, vy jste jich získal 83.

To je realita. Tak se prostě stalo. Je to rozhodnutí kolegů poslanců a poslankyň, takhle se rozhodli. Jsem povinen to respektovat jako každý jiný.

"Je to moje věc"

ČSSD ústy poslance Jana Chvojky naposledy například zmiňovala vaši účast na zásahu proti demonstrantům v roce 1989. Může tohle být ten důvod?

To se ale musíte ptát těch kolegů, kteří to uvádějí. A ne mě, já to nemůžu vědět. Jestli to oni uvádí, tak to asi důvod z jejich pohledu je. Já to nevím. Mně to nikdo neřekl.

„Někdo, kdo se v roce 1989 v rámci Palachova týdne podílel na zákrocích proti demonstrantům, by neměl stát v čele komise pro kontrolu GIBS.“ šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka

Ani o tom nepřemýšlíte?

O čem já přemýšlím, je moje věc. Vy chcete vědět, že někdo něco říká, a jestli já si to myslím. Jestli to někdo říká, tak si to asi myslí a je to jeho názor. A já respektuju výsledek volby.

Uvažujete jako KSČM o tom, že postavíte jiného kandidáta?

To já nevím, já jsem přece o žádnou funkci neusiloval, byl jsem nominován poslaneckým klubem a poslanecký klub bude muset rozhodnout, co s tím dál. Teď nevím, co s tím udělá. Budu respektovat rozhodnutí poslaneckého klubu.

A pokud jde o vás osobně, šel byste do volby, respektive hlasování znovu?

Jsem součást poslaneckého klubu a respektuji rozhodnutí poslaneckého klubu.

Zajímal by mě váš osobní názor.

Asi mi nerozumíte. Jsem součást poslaneckého klubu KSČM a respektuji rozhodnutí poslaneckého klubu. Pokud se rozhodnou mě znova nominovat, budu to dělat. Pokud se rozhodnou nominovat někoho jiného, budu to respektovat také.

