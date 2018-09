Jednání o vydání Ondráčka se odkládá na konec září. Výbor si pozval vyšetřovatele i státního zástupce

Sněmovní mandátový a imunitní výbor začal ve středu projednávat policejní žádost o vydání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání. Debatu ale po zhruba 45 minutách přerušil. Na další jednání si pozval vyšetřovatele případu i státního zástupce. Případ se týká Ondráčkových výroků vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi. Praha 10:58 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Příštího jednání by se měl vedle vyšetřovatele a státního zástupce účastnit i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. „Jsou zváni postupně, byl by to standardní postup jednání, jako byl v jiných případech," řekl předseda výboru Stanislav Grospič z KSČM.

Další jednání výboru je plánováno na 25. září. Jak rychle poté dospěje k doporučení pro plénum sněmovny, které má o Ondráčkově vydání rozhodovat, bude záležet na zpravodajské zprávě a dalších záležitostech, uvedl Grospič.

Nahlédnout do policejního spisu

Poslanci do dalšího jednání také mají příležitost nahlédnout na policii do spisu. „Dohodli jsme se, že budeme chtít nahlédnout do spisu, součinnost máme předběžně dohodnutou. Mělo by být v tomto a příštích dvou týdnech umožněno,“ prohlásil Grospič.

„Osobně to považuji za nutné, protože žádost je velice strohá,“ dodal. Do spisu se chystá nahlédnout například Helena Válková (ANO).

Podle některých jiných členů výboru ale není nutné se spisem se seznámit. „Domnívám se, že tady jsou věci jasné,“ řekl Marek Výborný (KDU-ČSL). Rovněž Miroslava Němcová (ODS) uvedla, že případné možnosti seznámit se s ním patrně nevyužije.

Místopředseda výboru Petr Gazdík (STAN) označil případ obecně za vážný. „Narážíme na hranici poslanecké indemnity, tedy imunity na projevy. Rozhodnutí výboru a sněmovny bude vytvářet určitou zvyklost,“ podotkl.

Poukázal také na to, že Horáček by mohl žádat zadostiučinění v civilním procesu. Civilní žalobou by záležitost řešil Miroslav Kalousek (TOP 09). „Nikdy bych nepoužil trestní právo,“ zdůraznil.

Anonymní e-maily s Horáčkovým spisem

Do sněmovny také dorazily anonymní e-maily, které podle kuloárních informací obsahují části spisu o Horáčkovi, který vedla komunistická Státní bezpečnost.

„Já to nemohu komentovat, protože jsem vázán mlčenlivostí, ale mohu potvrdit, že přišla řada dokumentů a se všemi byli členové výboru seznámeni,“ uvedl Grospič. Pokud nebudou součástí policejního spisu, nemohou být takové materiály předmětem rozhodování výboru, dodal.

Grospič svůj názor na případ podobně jako někteří další poslanci sdělit nechtěl. Výborný ale soudí, že imunita poslance by měla být úzká a v tomto případě by se měla vztahovat jen na výroky pronesené ve sněmovně. Spíše by se přikláněl k doporučení Ondráčka ke stíhání vydat.

Bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček podal na Ondráčka trestní oznámení začátkem letošního roku kvůli tomu, že ho koncem loňska nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel. Policie sice později vyšetřování odložila, státní zastupitelství jí však případ vrátilo.

Poslanec Lukáš Bartoň @PiratskaStrana potvrdil @Seznam_Zpravy informaci o tom, že na Mandátový a imunitní výbor dorazil anonymní e-mail, kde měly být materiály ze svazku STB týkající se @m_horacek. pic.twitter.com/3G5mzvMq4R — Pavlína Kosová (@pavlina_kosova) 5. září 2018