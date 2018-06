Poslanec Ondráček naznačil, že kebab někdo otrávil. ‚Sorry, že věřím médiím,‘ reagoval na svůj omyl

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček v souvislosti s otravou 57 lidí v Hradci Králové na facebooku napsal, že v kebabu z tamního bistra byl jed, a zeptal se, kdo ho tam dal a proč. Vycházel ze zprávy v rádiu, v níž zaznělo, že v kebabu byl nejspíš toxin. Sice jde o jed, ovšem zjednodušeně řečeno ho produkují bakterie. Do jídla ho tedy nikdo nedal. Poslanec ale odmítá, že šířil poplašnou zprávu, média se podle něj zase spletla. Stejně jako když informovala o smrti novináře Arkadije Babčenka. Rozhovor Hradec Králové 17:08 6. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

V královéhradeckém fastfoodu se přiotrávilo 57 lidí, všichni skončili v nemocnici, nejsou ale v ohrožení života. Událost ve středu v rádiu komentoval náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové Zdeněk Tušl. Uvedl, že v pokrmu byl nejspíš nějaký toxin.

Na Ondráčkově facebookovém profilu se ve středu po poledni objevil status, v němž událost okomentoval následovně: „Všichni skončili s těžkými trávicími problémy v hradecké fakultní nemocnici!!! Dnes se dozvídáme, že v kebabu byl jed!!! Co myslíte, kde se kebab, tedy ten polotovar vyrobil a kdo tam ten jed dal a proč??? Odpověď se nabízí, ale případem se určitě bude zabývat Policie ČR. Vyčkejme tedy na jejich závěry. Do té doby si kebab určitě nedám. I nadále zůstávám věren vepřovému. Taková krkovice na roštu a k tomu vychlazená dvanáctka.“

Později na dotaz serveru iDNES.cz Tušl uvedl, že toxin produkovala bakterie, protože šlo o zkažené - nikoli otrávené - jídlo. „Toxin je produkt bakterie, která znečistila jídlo. Nikdo zatím neví, jestli se to tam pomnožilo z masa, že bylo maso špatně upečené, nebo jestli byl příčinou dresink,“ upozornil Tušl.

Ondráčka lékař za jeho status zkritizoval. „Proboha, jestli je nějaký poslanec tak chytrý, tak ať nepřekládá věci, jak ve skutečnosti nejsou. Nikdo tam žádný jed nenasypal. V teplech bývá obvyklé, že se jídlo zkazí. Dříve se takhle lidi otrávili po zmrzlině,“ zdůraznil Tušl.

Server iROZHLAS.cz se na informaci, že někdo do kebabu dal jed, proto zeptal samotného poslance. Ondráček po rozhovoru status smazal. „Odstranil jsem předchozí příspěvek o otravě lidí na královéhradecku. Po upřesnění prvotní informace vysílané v poledne na rádiu Impuls byla otrava údajně z masa, které bylo špatně skladováno,“ napsal.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček na facebooku naznačil, že někdo úmyslně otrávil maso (kebab) v královéhradeckém rychlém občerstvení | Foto: irozhlas .cz | Zdroj: Printscreen

Na facebooku jste napsal, že kebab z bistra v Hradci Králové byl otrávený. Na základě čeho jste k tomu dospěl?

Já jsem to slyšel na Impulsu, když to tam říkal nějaký zástupce (případ komentoval náměstek Fakultní nemocnice Hradec Králové Zdeněk Tušl, pozn. red.), že v tom na základě rozboru zjistili nějaký jed.

Napsal jste ještě, že odpověď, kdo a proč do kebabu jed dal, se nabízí. Kdo tedy?

Odpovědí je hned několik? Zkuste si sám „zahádat“.

No já právě nevím, proto se ptám. Myslel jste třeba prodejce?

Těch možností je několik, od toho tam je policie. Proto jsem tam napsal, ať policie zjišťuje a šetří.

Jaké jsou tedy ony možnosti?

Je jich několik. Každý může nějakou hledat.

A vy jste našel jakou?

To je celkem jedno, kdybych to tam chtěl napsat, tak to tam napíšu.

Už se vám někdy zkazilo maso, třeba ta krkovice, o níž píšete, že ji máte stejně nejraději?

No a co to s tím má společného?

V rádiu hovořili o tom, že v tom kebabu byl toxin. To je jed, který vznikne, když se jídlo zkazí. Víte to?

Ne, já jsem slyšel to vyjádření ve 12 hodin na Impulsu, že tam byl nějaký jed.

Ano, ale i pan doktor Tušl, který tam mluvil, serveru iDNES.cz sám řekl, že váš status o tom, že tam ten jed někdo dal, je nesmyslný.

No tak je to nesmysl, tak to neřešte. Ať konají, zjistí, co to bylo, a zjistíme, že to je nesmysl. Já jsem ve 12 něco slyšel, to jsem dal na facebook, teď nejsem na sítích, nesleduji něco dalšího. Nejsem otrok na to, abych tady seděl a poslouchal tu zprávu. Ve 12 hodin jsem slyšel zprávu a na tu jsem nějakých způsobem zareagoval. Až se ta zpráva vyvine, napíšu další zprávu, že se to nějak vyvinulo.

Nebylo by podle vás lepší jako poslanec počkat, až se to nějak vyvine, nebo si informace ověřit, a teprve pak je komentovat na facebooku?

Že to říkáte zrovna vy jako média. To je výborné.

Já jsem si nevšiml, že by u nás vyšla zpráva, že v Hradci Králové někdo dal jed do kebabu. Vy jste takovou viděl?

Jak jste byli rychlí, když zabili novináře na Ukrajině? Babčenko nebo jak se jmenoval. (ruský novinář Arkadij Babčenko fingoval ve spolupráci s ukrajinskou zpravodajskou službou SBU svoji smrt, minulý týden v úterý o ní média přinesla informace, ve středu Babčenko předstoupil před novináře a oznámil, že smrt pouze hrál, aby se podařilo odhalit, kdo stál za jeho plánovanou vraždou. O tom, že předstíral smrt, netušila ani jeho manželka, pozn. red.) Všechna média o tom informovala. Za pár hodin ten člověk byl živý. Já jsem tady dal nějakou zprávu. Můžete s ní nesouhlasit a já, až se zjistí, že to pravda nebyla, napíšu, že to bylo něco jiného. Nenapsal jsem nic, že by se to stalo.

Vy srovnáváte zprávu o smrti novináře se zprávou o zkaženém kebabu?

Vy mluvíte o tom, jakou informaci jsem poskytl. Já jsem ve 12 hodin měl informaci, na tu jsem reagoval. Až budu vědět další, budu na ni reagovat znova. Jako reagujete vy novináři nebo někdo jiný.

Nemyslíte, že jste mohl šířit poplašnou zprávu, že někdo dal do kebabu jed?

Já jsem přece nic takového nenapsal.

Vy jste napsal, že v kebabu byl jed...

To řekl přece i ten lékař.

Ten lékař řekl, že tam zřejmě byl toxin, to je jed. Ale nikdo ho tam nedal, vzniká z bakterie.

Řekl to až dodatečně, to mi teď říkáte vy.

Čili podle vás by nebylo lepší si to ověřit, než jste napsal, že tam jed někdo dal?

Sorry, že věřím médiím. Českým médiím asi věřit nelze.

Ale v tom rádiu to bylo řečeno správně, jen vy jste si to špatně vyložil a napsal jste to na facebook...

Hm, tak to nechte, že to je na facebooku, a až zjistím něco dalšího, tak tam dám něco dalšího, až budu u facebooku a zjistím nějaké další informace.