Jihočeský vědec, který se vyléčil z nákazy koronavirem, teď pomáhá s testováním vzorků

Tento týden se vrátil na své pracoviště v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích. Svým kolegům teď pomáhá s testováním vzorků na přítomnost koronaviru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Se Zdeňkem Parisem se v laboratoři setkala Jitka Cibulová Vokatá

„Tlak na plicích, hlavně se mi hůře dýchalo, mírně zvýšená teplota a noční pocení,“ popisuje osmatřicetiletý muž své potíže. Už druhý den po návratu z vědecké konference ve Španělsku se necítil dobře.

Tušil, že nejde o běžné nachlazení, proto se nechal vyšetřit na covid-19. „Zavolal jsem na hygienickou stanici a asi za tři dny mi dělali první test. Výsledek jsem získal v řádu několika hodin a byl bohužel pozitivní,“ vzpomíná.

Zdeněk Paris byl mezi prvními patnácti pacienty s koronavirem na jihu Čech. Onemocnění snášel poměrně dobře. „Průběh nemoci byl víceméně mírný, příznaky odezněly do týdne. Na jednu stranu jsem rád, že jsem vůči viru získal protilátky, takže pravděpodobně už nemůžu být znovu infikován,“ říká.

Horší podle něj bylo odloučení v karanténě. „Ten měsíc bez rodiny byl poměrně náročný, ale žádnou akutní péči jsem nepotřeboval. Kolegové a kamarádi mě docela dobře zásobovali, vždycky mi nechávali nákup přede dveřmi,“ dodává.

Biolog nevěděl, kdy se znovu vrátí do práce, stoprocentně si byl ale jistý tím, že pak chce kolegům pomoci při testování vzorků na přítomnost koronaviru. „Měl jsem zprávy, jak se Biologické centrum na testování podílí, tak jsem hned nabídl, že až budu stoprocentně uzdravený, rád se do testování zapojím, konkrétně do izolace již neinfekční virové RNA a posledním krokem je namnožení specifické virové sekvence,“ uvádí.

Jihočeští vědci v Biologickém centru Akademie věd v Českých Budějovicích vyšetřili už téměř tisíc vzorků na covid-19, pozitivních bylo 32 z nich. Celkem se v kraji testování věnuje šest laboratoří, ty do středečního večera potvrdily 155 případů nákazy koronavirem.

64027