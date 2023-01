Budeme omluvu vymáhat soudním exekutorem, říká Šarapatka. Prezident Zeman se mu stále neomluvil

V pondělí vypršela definitivně lhůta, dokdy se měl prezident Miloš Zeman omluvit svému exporadci Zdeňku Šarapatkovi za svůj výrok, že ho v době výkonu premiérské funkce vyhodil pro neschopnost. Omluvu přímo Miloši Zemanovi nařídil odvolací Krajský soud v Praze pravomocným rozsudkem.

Ačkoli Zemanův advokát Marek Nespala uvedl, že podal dovolání k Nejvyššímu soudu a odklad vykonatelnosti rozhodnutí, mluvčí soudu Petr Tomíček serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že senát o odkladu do úterý rozhodnout nestihl. Zeman je proto vázán pravomocným rozsudkem, a omluvu Šarapatkovi doručit měl.

Zdeněk Šarapatka už dopředu avizoval, že jestliže se prezident za své výroky v zákonné lhůtě neomluví, bude vymáhat omluvu formou soudní exekuce. Praha 8:43 17. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman se neomluvil Zdeňku Šarapatkovi „za pomluvu“ přesto, že ho k tomu zavázal pravomocný rozsudek Krajského soudu v Praze | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Ani po uplynutí soudem stanovené lhůty se prezident Miloš Zeman neomluvil svému exporadci Zdeňku Šarapatkovi. Zemanův exporadce na Úřadu vlády (v době, kdy byl Miloš Zeman premiérem) to serveru iROZHLAS.cz hned ráno potvrdil.

Miloš Zeman se odmítá omluvit bývalému poradci za svůj výrok. Ve sporu se Šarapatkou podal dovolání Číst článek

„Žádná omluva poštou ani do datové schránky nedorazila,“ reagoval ráno na dotaz redakce Šarapatka. Prezidentův advokát Marek Nespala už v pondělí pro server Seznam Zprávy reagoval s tím, že Zeman podal dovolání k Nejvyššímu soudu a současně i odklad vykonatelnosti rozsudku, který ho k omluvě zavazuje.

Jak ale serveru iROZHLAS.cz potvrdil mluvčí soudu Petr Tomíček, soudní senát zatím o celé věci nerozhodl. „Potvrzuji, že ani dnes (v úterý, pozn. red.) 17. 1. není o odkladu vykonatelnosti rozsudku senátem Nejvyššího soudu rozhodnuto,“ řekl mluvčí Tomíček.

Podle aplikace infosoud.cz, která eviduje průběh soudních řízení v Česku, teprve včera odeslal Okresní soud v Rakovníku spis k případu právě na Nejvyšší soud. Dá se tedy vyvozovat, že soudní senát o odkladu vykonatelnosti rozsudku ani rozhodnout nemohl.

I přesto se ze zákona měl Miloš Zeman Zdeňku Šarapatkovi omluvit, protože byl vázaný pravomocným rozsudkem. Případ je srovnatelný například s omluvou Andreje Babiše jedné z pořadatelek demonstrací proti expremiérovi Janě Filipové. I toho soud svým pravomocným rozsudkem vyzval k omluvě. Ačkoliv se i Babiš dovolal k Nejvyššímu soudu, omluvu v zákonné lhůtě sedmi dnů zaslal.

Vymáhání exekutorem

Podle Šarapatky se teď splní, co se svým advokátem dopředu avizovali – budou chtít vymáhat omluvu na Miloši Zemanovi formou exekuce.

Zeman se musí omluvit Šarapatkovi, potvrdil soud. Prezident tvrdil, že ho vyhodil pro neschopnost Číst článek

„S ohledem na tu drzost a nenasytnost Hradu půjdeme až na kost. Vybalíme na ně exekuce v nejvyšší možné míře,“ řekl Šarapatka s tím, že přesto neočekává, že by prezident k omluvě svolil.

„Samozřejmě je to začarovaná smyčka, protože nepochybně to budou opět platit ze státního, ale my ty exekuce budeme chtít na něm jako na občanovi,“ vysvětluje exradní České televize, podle kterého prezident zatím pouze uhradil soudní výlohy v částce 29 tisíc korun.

Jak dokládá výpisem z účtu, peníze opět nepřišly od Miloše Zemana jako soukromé osoby, ale znovu je uhradila prezidentská kancelář. Šly tedy ze státní kasy stejně, jako výlohy na celý soudní proces. „Nález Ústavního soudu jasně rozhodl, že tento soudní spor se vede celou dobu s občanem Milošem Zemanem, tedy že by si to měl Miloš Zeman platit ze svého,“ upozorňuje Šarapatka.

Výpis z účtu s částkou 29 tisíc korun, kterou uhradila za prezidenta Miloše Zemana Kancelář prezidenta republiky | Zdroj: Printscreen (Zdeněk Šarapatka)

Jeho výklad už dříve serveru iROZHLAS.cz potvrdil třeba i právník organizace Transparency International Petr Leyer. „Pokud v tom sporu prezident Zeman vystupoval jako fyzická osoba, měl si všechny náklady spojené s řízením hradit jako soukromá osoba,“ vysvětlil právník.

Server iROZHLAS.cz oslovil přes mluvčího Jiřího Ovčáčka i přímo prezidenta Miloše Zemana. Ten ale na zaslané dotazy opět nereagoval.

Přišel rozsudek. Verdikt Krajského soudu v Praze je dneškem pravomocný. Stíháme: Miloš Zeman se musí do 7 dnů, tzn. do 11. 1. písemně omluvit za svou lež. Pokud nebude rozsudek respektovat, s JUDr. @ostry_artur78 jej budeme po občanu Zemanovi vymáhat exekučně. Sbohem a šáteček! pic.twitter.com/eothwb0oio — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) January 4, 2023

Soudní spor mezi Zdeňkem Šarapatkou a Milošem Zemanem vyvolalo prezidentovo prohlášení v televizi Barrandov. „Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě, nebo na Úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost,“ prohlásil Zeman v listopadu 2017 v pořadu Týden s prezidentem.

Šarapatka se po letech sporu dočkal omluvy od ministerstva financí. Podle původního právního výkladu soudů totiž prezidenta nebylo možné přímo žalovat za výrok, který souvisel s výkonem jeho funkce. To ale vyvrátil Ústavní soud, který předchozí rozsudky zrušil s tím, že je třeba žalovat právě Miloše Zemana jako soukromou osobu. To Šarapatka udělal. O omluvě přímo Miloše Zemana Zdeňku Šarapatkovi rozhodl pravomocným rozsudkem loni na podzim odvolací Krajský soud v Praze.